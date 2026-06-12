Concursos fallidos, materiales más caros o imprevistos encarecen hasta un 50% las obras públicas en Vigo

Hace casi un mes, la juntan de gobierno local de Vigo se veía obligada a declarar desierto el concurso convocado unas semanas antes para ejecutar en los próximos meses una importante mejora en el campo de fútbol de Samil para aumentar la seguridad de las instalaciones al no ver ninguna constructora atractivo el presupuesto de 590.334 euros aprobado por el Concello vigués. Recientemente, según recoge el acta oficial de una nueva reunión del gobierno de Abel Caballero, se daba luz verde a la actualización del importe por el que se licitará la actuación, acariciando los 797.000 euros.

Esa subida del 35% es solo uno de los cinco ejemplos de lo que ha sucedido este año en diferentes inversiones impulsadas tanto por Concello como por la Autoridad Portuaria, administraciones que se han visto obligadas a modificar la hoja de ruta prevista para incrementar varios presupuestos por el alza de costes que sufren los materiales de construcción, una queja recurrente del sector, y que hacen que determinadas obras resulten poco atractivas para empresas que miden al milímetro sus economías, pero también para proyectos en marcha que se ven alterados por imprevistos que obligan al sector público a analizar la viabilidad de realizar un modificado en los contratos adjudicados. Solo en lo que va de año, el encarecimiento de obras llega a ser del 49%.

Es el caso, por ejemplo, de otra obra promovida por el Concello a principios de este ejercicio para la rehabilitación de un muro de contención en el camiño da Galindra en Castrelos, que salió a licitación por un importe máximo de 87.062 euros. Ante la falta de ofertas en el procedimiento, el consistorio lo declaró desierto y a finales de abril, la junta de gobierno daba luz verde a un incremento presupuestario de más de 40.000 euros, situándose finalmente la cantidad que tendrá que destinar el consistorio para poder ejecutar el proyecto en más de 129.300 euros, pendiente aún de salir a concurso.

Más allá del esfuerzo adicional que supone esto para las arcas públicas, hay un problema también de plazos, ya que este tipo de contratiempos suelen acarrear un retraso en los cronogramas de las obras. Así ha sucedido, por ejemplo, con la construcción promovida por parte de la Autoridad Portuaria de la terminal ferroviaria en la Plisan o los Peiraos do Solpor en Bouzas.

En el primer caso, con las obras recién culminadas a finales de mayo, tanto el plazo de ejecución inicial como el presupuesto de adjudicación variaron sustancialmente respecto a lo fijado en el pliego de condiciones. Según refleja la plataforma de contratación del Puerto, la terminal para trenes de la Plisan obligó a desembolsar 6,5 millones de euros más de lo previsto, disparándose la inversión a unos 40 millones, un 19,4% más de lo rubricado en el primer contrato.

Por su parte, la innovadora propuesta de los Peiraos do Solpor, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de julio, también ha necesitado que durante el proceso de construcción de la infraestructura, se validasen hasta dos modificaciones del contrato, pasando de los 5 millones iniciales a superar los 6 finalmente, lo que representa un crecimiento del 22%, reflejan los documentos en la plataforma de contratación.

Tampoco se ha librado de imprevistos una de las actuaciones dentro del programa Vigo Vertical, la humanización del Paseo de Granada y la colocación de rampas mecánicas. Precisamente, el trabajo sobre el terreno en la parte más próxima a Camelias identificó la necesidad de retocar unas mediciones para variar la pendiente final y no comprometer la accesibilidad en las parcelas colindantes, recoge el informe técnico. El presupuesto, por tanto, crecerá un 6%, casi 200.000 euros más dentro de un contrato superior a los 3 millones.

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Por otro lado, aunque no suele ser habitual, una obra promovida por el Concello como es la humanización de Lepanto terminará costando una cantidad algo inferior a la inicialmente prevista en la adjudicación. La junta de gobierno local aprobó el mes pasado una modificación del proyecto al ser inviable conseguir el objetivo previsto en la red de colectores, al encontrarse con un condicionante inesperado. El presupuesto se redujo casi 11.000 euros.