La compra de cromos de la colección del Mundial de fútbol, una misión casi imposible también en Vigo: «En 30 años nunca vi esto»

Tres años y medio después de que el astro argentino Leo Messi levantase el trofeo que acreditaba a su selección como el mejor combinado del planeta, la Copa del Mundo de fútbol está de vuelta y, con ella, como es habitual, la posibilidad de completar la colección que la empresa Panini saca al mercado en cada evento de estas características, algo que a día de hoy se ha convertido en una misión imposible en prácticamente cualquier lugar del globo y Vigo no es una excepción, con los vendedores de kioscos o papelerías desesperados por los problemas de stock con los sobres que contienen los cromos.

«Llevo aquí 30 años y nunca me había pasado esto, incluso antes que estaban mis padres con el negocio», explica Ricardo, al frente del kiosco La Meca en la rúa Santo Domingo, acostumbrado a lidiar con los más jóvenes por este tipo de cuestiones, pero también cada vez con personas de mediana edad que acuden desesperados al local en la búsqueda de las imágenes de las principales estrellas del mundo del fútbol. Ha sido habitual, por ejemplo, que «volasen» cajas enteras (contienen 50 sobres por un precio de 75 euros).

Tampoco son ajenos a lo que está sucediendo con esta fiebre por la colección de Panini en la papelería Papeles, situada en el inicio de Jenaro de la Fuente. Una de sus responsables, Luisa, habla directamente al ser preguntada de «una locura que no ha pasado con los de la Liga, algo que nunca había visto, me llegaron cinco cajas el martes y en unas horas estaba todo vendido». Explica que cada día son muchos los interesados que se pasan por el negocio en persona a preguntar si han recibido cajas con sobres, consultas que se repiten también a menudo por teléfono, terminando habitualmente las conversaciones con bastante decepción entre los interesados.

Ambos profesionales confirman que los pedidos «están llegando a cuentagotas» desde mediados de mayo, después de que las primeras semanas, cuando se lanzó la colección a principios de abril, todo fuese funcionando más o menos con normalidad. Sin embargo, las circunstancias que rodean la venta de estos productos últimamente ha obligado a los negocios vigueses a establecer incluso límites en las compras que quieren realizar sus clientes.

Un álbum del Mundial con algunos cromos encima. / Pedro Mina

Así, los vendedores consultados explican que establecen por persona un tope de 10 sobres por compra, para así poder hacer un reparto lo más equitativo posible entre todos los interesados, buscando entre otras cosas no romper la ilusión de los aficionados más pequeños que buscan hacerse con algunos cromos para tratar de ir armando poco a poco la colección y cambiarlos después con sus compañeros. No falta, con todo, la picaresca entre algunos clientes que al conocer las normas se dividen para irse con las manos más cargadas a casa.

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La situación obliga a estar en permanente contacto con los distribuidores para actualizar cómo está el proceso de entrega de pedidos. Desde el kiosco La Meca, su propietario apunta a una posible falta de previsión de Panini en la fabricación, quejas que son comunes a las que están llegando desde todos los rincones de España, lamentando que no se haya tenido en cuenta el previsible crecimiento de la demanda. En Papeles, Luisa explica que «yo le pregunto casi todos los días a la que me lleva el tema de logística y no me sabe decir». Solo queda por ver si ahora, con el balón ya en juego en Estados Unidos, México y Canadá, las aguas vuelven a su cauce.