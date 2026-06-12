El BNG de Vigo denuncia la «marxinación» de la música en galego en los conciertos de Castrelos

El Bloque Nacionalista Galego de Vigo denunció este viernes lo que considera un nuevo ejemplo del «desprezo e marxinación» de la música en gallego por parte del gobierno municipal de Abel Caballero en la programación de los conciertos de Castrelos para este verano. La formación nacionalista alerta de que, de las 18 actuaciones incluidas en los 15 espectáculos programados, solo dos serán en gallego. Además, ambas forman parte de un evento promovido por FNAC, por lo que, según el BNG, no se trata de una iniciativa programada directamente por el Concello de Vigo.

El portavoz municipal del Bloque en Vigo, Xabier P. Igrexas, lamentó que «o principal escaparate musical da primeira cidade galega continúe dando as costas á nosa lingua e á nosa cultura», en un contexto en el que, sostuvo, la música gallega vive «un momento de extraordinaria creatividade, proxección e éxito de público». Desde el BNG subrayan además que ninguno de los espectáculos destinados al público infantil será en gallego, un hecho que consideran especialmente grave al tratarse de una programación dirigida al segmento en el que, según advierten, más ha retrocedido el uso de la lengua gallega.

«Ese son os datos que ilustran até onde chega o lamentábel desprezo do Goberno municipal de Abel Caballero cara á nosa lingua e cultura. Un exercicio de galegofobia e autoodio, moi do gusto da dereita ultraespañolista de PP e VOX, que é ademais inxustificábel nun momento no que a escena musical galega está nunha verdadeira explosión», valoró Igrexas. El portavoz nacionalista también cuestionó el reducido papel que, a su juicio, se concede a la música creada por mujeres dentro de la programación de Castrelos.

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La formación recuerda que lleva años reclamando una mayor presencia de la música en gallego en los grandes conciertos de verano de la ciudad, sin que el ejecutivo local haya modificado una política cultural que califica de «inxusta e discriminatoria». En este sentido, advierte de que no se trata de un hecho puntual, sino de una tendencia consolidada en los últimos años. «Os concertos de Castrelos deberían servir tamén para promover a normalización do galego na maior cidade do noso país, pero o Goberno de Abel Caballero insiste en relegar a nosa lingua a un papel residual e testemuñal», criticó Igrexas.