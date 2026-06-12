Gala final
«Ágata y Lola» y Touriñán, protagonistas en el cierre de la «Season 2» del Festival de Series Ría de Vigo
La segunda edición del certamen se despide por todo lo alto, con un crecimiento de público y contenido
The end. Tras tres días con una intensa programación, el Festival Internacional de Series Ría de Vigo se despidió este viernes por todo lo alto con una emotiva gala de clausura en la que no faltaron estrenos, premios y grandes nombres del mundo audiovisual. Con El Tinglado a rebosar, la organización puso el broche de oro a un certamen claramente consolidado y que mira ya hacia el año que viene para seguir mejorando con una tercera edición.
Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de los galardones de esta segunda edición, recayendo el premio a la «Mejor Serie» en «Ágata y Lola», uno de los grandes estrenos de los que se pudo disfrutar en el festival y que reunió a más de 200 personas entre el público. La producción destaca por haber sido rodada íntegramente en la Ría de Vigo, poniendo en valor este enclave como escenario audiovisual de primer nivel.
Por otro lado, otro emotivo momento fue la entrega del Premio Oliva 2026 a Xosé M. Touriñán, en reconocimiento a una trayectoria que le ha convertido en uno de los rostros más destacados del audiovisual gallego y español, formando parte del elenco de numerosas series y películas reconocidas por la crítica.
Mientras, en la categoría de «Pitching», el jurado del festival quiso reconocer los proyectos «Impacientes», «Leda» y «Vamos viendo», en base a su calidad y potencial.
Disfrutaron de la gala numerosas personalidades de relevancia del sector audiovisual gallego y nacional, programándose también actuaciones musicales en directo y proyecciones como la del «teaser» de la nueva serie de la TVG «Pensión incompleta» o el preestreno de «Millonarios», un nuevo formato de la TVG con Touriñán como protagonista.
Entre la representación institucional presente en El Tinglado, estuvieron la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el director comercial del Puerto de Vigo, David Castro; o la vicerrectora de Comunicación de la UVigo, Mónica Valderrama.
La organización del festival quiso destacar, por otro lado, «lo enormemente satisfechos que estamos por la acogida de esta segunda edición, con un crecimiento en asistentes, contenido y presencia de profesionales».
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