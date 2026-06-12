El Aeropuerto de Peinador cierra mayo con 113.179 pasajeros, un 19,7% más que el año anterior

Los aeropuertos de Galicia han gestionado en el mes de mayo un total de 339.908 pasajeros, 3.507 movimientos de aeronaves y 336 toneladas de mercancía. Según los datos de AENA, en lo que llevamos de 2026 los tres aeropuertos gallegos han registrado 1.724.382 pasajeros, 17.804 operaciones y 1.665 toneladas de carga.

En el pasado mes, el Aeropuerto de Vigo registró 113.179 pasajeros, un 19,7% más que en mayo de 2025. Por las pistas de Peinador circularon durante todo el mes 1.373 aeronaves y 314 toneladas de carga.

El cierre del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro hasta el 28 de mayo por obras en el campo de vuelos ha tenido un impacto más que notable en sus cifras. En los tres días que estuvo operativo, el aeródromo compostelano registró 31.594 pasajeros, 347 vuelos y 18 toneladas de mercancías. El Aeropuerto de A Coruña se ha beneficiado de asumir parte de la operativa derivada del cierre compostelano, cerrando mayo con195.135 pasajeros, 1.787 movimientos de aeronaves y 4 toneladas de mercancías.

A nivel internacional, los aeropuertos del Grupo Aena —compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil— han cerrado mayo con 36.116.528 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 309.102 movimientos de aeronaves, un 4% más que en 2025; y transportaron 130.958 toneladas de mercancía, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado.

El tráfico desde enero hasta mayo está experimentando un aumento de la programación en los primeros meses de la temporada de verano tras el inicio del conflicto de Oriente Medio, unido a la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario al principio del año (tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero). Se trata de dos circunstancias puntuales y, por tanto, no estructurales al comportamiento del tráfico.

En términos acumulados, hasta mayo de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 150.874.452 pasajeros (un 4% más que en 2025); se registraron 1.303.821 movimientos de aeronaves (+2,9%); y se transportaron 620.182 toneladas de mercancía, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025.

Aeropuertos de Aena en España

De enero a mayo de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 124.606.562 viajeros, un 3,7% más que en 2025. Esto supone un crecimiento inferior al que se registró en los cinco primeros meses del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,7%; se operaron 1.066.623 movimientos de aeronaves (+3,6%) y se transportaron 556.852 toneladas de mercancía, un 5,1% más que en el mismo periodo de 2025.

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En el mes de mayo, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 30.690.644 pasajeros, un 5% más que en el mismo mes de 2025. Además, se gestionaron 259.412 movimientos de aeronaves, un 4,9% más que en mayo de 2025, y se transportaron 118.042 toneladas de mercancía, un 3,9% más que en mayo del año pasado.