Vigo volverá a echarse al Camino con una marcha popular para reclamar su señalización jacobea

Vigo volverá a poner el foco sobre el paso del Camino de Santiago por la ciudad con una nueva marcha popular entre la urbe olívica y Redondela. La tercera edición de la Etapa Popular Camiño da Costa se celebrará el próximo 21 de junio con un recorrido de 15 kilómetros entre el edificio de la Delegación Territorial da Xunta en Vigo y el albergue de la Casa da Torre, en Redondela, en una cita que combina la promoción de la ruta jacobea con la reivindicación de su señalización a su paso por la ciudad.

La iniciativa fue presentada por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, acompañada por representantes del comercio, la hostelería y distintas entidades colaboradoras. La representante autonómica destacó que la convocatoria se ha consolidado tras el éxito de las dos primeras ediciones, una centrada en el tramo vigués y otra en el recorrido entre Oia y Baiona. «Quero convidar á cidadanía a participar un ano máis na iniciativa, porque de novo temos un percorrido espectacular pola ría de Vigo que ninguén debe de perderse», señaló.

La salida está prevista para las 09.00 horas desde la sede administrativa de la Xunta en Vigo y la llegada a Redondela se calcula unas cuatro horas después. El punto de encuentro para los participantes será la fachada de la Delegación Territorial a las 08.30 horas, media hora antes del inicio de la andaina. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 18 de junio llamando al teléfono 986 81 77 97.

La marcha vuelve a apoyarse en el tirón creciente del Camiño da Costa, una ruta que pasa por Vigo y que, según los datos facilitados por la Xunta, ya ha sido elegida en lo que va de 2026 por casi 40.000 peregrinos, un 23% más que en el mismo periodo del año anterior. Esa evolución refuerza el peso de un itinerario que gana cada vez más presencia entre los caminantes que buscan llegar a Compostela bordeando el litoral.

Pero el acto tiene también un componente claramente reivindicativo. La Xunta insiste en que Vigo sigue siendo la única ciudad de Europa sin señalización del Camino de Santiago, una anomalía que considera incomprensible en una ruta con tal volumen de tránsito. Ana Ortiz cargó de nuevo contra esa falta de indicaciones y aseguró que la situación genera problemas diarios entre los caminantes. «Atopamos cada día a peregrinos perdidos pola cidade e consideramos unha falta de respecto aos nosos visitantes», afirmó.

La delegada fue más allá y lamentó que el alcalde no haya dado aún el paso para resolver esa carencia. «Non entendemos a negativa do alcalde de Vigo a sinalizar o paso da ruta despois de comprometerse co presidente Rueda na reunión que tiveron hai xa dous anos», añadió.