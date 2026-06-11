Vigo rescatará el viejo molino de viento de Ribadavia con una inversión de 358.000 euros

El Concello de Vigo quiere devolver a la vida uno de esos pequeños elementos patrimoniales que todavía resisten en los barrios. La Xunta de Goberno licitará este viernes las obras para rehabilitar el muíño do vento del barrio de Ribadavia, una actuación presupuestada en 358.000 euros con la que el gobierno local pretende transformar el edificio y su entorno en un nuevo espacio de uso cultural y lúdico para la ciudadanía.

El alcalde, Abel Caballero, avanzó este jueves los detalles de una intervención que afectará a una parcela de 259 metros cuadrados en la que se levanta esta construcción tradicional, edificada en 1950 y compuesta por dos plantas, un torreón y un cierre perimetral de más de medio siglo. El inmueble se encuentra actualmente en situación de abandono, una imagen que el Concello quiere revertir con una reforma integral de la pieza y de su contorno inmediato.

La idea municipal pasa por dotar a Ribadavia de un nuevo espacio público de calidad y, al mismo tiempo, coser mejor esta zona con el resto de la ciudad. En ese esquema, el molino quiere funcionar también como nexo con el parque de Os Capuchinos. Caballero explicó que la planta baja se transformará en un recinto apto para acoger actos culturales, entre ellos pequeños conciertos o recitales, que además podrán seguirse desde las plantas superiores del edificio. «Queremos dotar ao barrio de Ribadavia dun espazo público de calidade», resumió el regidor.

La actuación contempla también la creación de un jardín y la conservación y rehabilitación de la fachada principal y de los laterales norte y sur, de modo que el proyecto combine nuevo uso ciudadano con preservación de la imagen exterior del inmueble.

El anuncio enlaza además con otras intervenciones recientes impulsadas en el barrio, como el proyecto colaborativo «Arte nas fiestras», con el que se decoraron las fachadas de 32 ventanas. En conjunto, el Concello quiere reforzar la idea de una regeneración urbana y cultural de este ámbito, apoyándose tanto en el patrimonio construido como en actuaciones de mejora del espacio público.

La rehabilitación del molino de viento de Ribadavia se suma así a la estrategia de recuperar pequeñas piezas con valor histórico para darles un nuevo papel en la vida cotidiana de los barrios. En este caso, no como simple vestigio del pasado, sino como futuro escenario para la actividad vecinal y cultural.