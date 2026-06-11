Venezuela ondea en Samil con vestidos voladores

El amarillo, el azul y el rojo de Venezuela se desplegaron sobre la arena de Samil en una sesión fotográfica cargada de simbolismo, identidad y emoción. La iniciativa en la que participa la creadora de contenido Andrea Núñez, conocida en redes como @unavenezolanaenvigo, busca rendir homenaje a su país de origen desde uno de los escenarios más emblemáticos de Vigo.

La propuesta contó con la colaboración de Vestidos Voladores Galicia y de la fotógrafa Marina Cies, creadora de este proyecto visual que combina moda, movimiento y paisaje. En la sesión participaron Adriana Caicuto, con el vestido amarillo; Andrea Núñez, con el azul; y Magaly Saldarriaga, con el rojo. Juntas dieron forma a una composición inspirada en la bandera venezolana, con el mar de fondo y las Islas Cíes en el horizonte.

Vestidos con la bandera de Venezuela en Samil. / Marina Cíes

Para Andrea Núñez, el homenaje tiene un significado especialmente íntimo. Aunque reside en Vigo, asegura que Venezuela sigue muy presente en su vida y en su manera de mirar el mundo. La sesión nace precisamente de ese vínculo: mantener vivas las raíces, la cultura y el orgullo por la tierra que la vio nacer, pero también agradecer la acogida de la ciudad en la que ahora vive.

Detrás de las imágenes está también la historia de Marina Cies, fotógrafa ucraniana afincada en Vigo desde 2022. Tras iniciar una nueva etapa personal y creativa en Galicia, puso en marcha en diciembre de 2024 Vestidos Voladores Galicia, un proyecto fotográfico que propone experiencias para mujeres de distintas nacionalidades y culturas, con los paisajes gallegos como escenario.

Marina Cíes es la fotógrafa de este proyecto. / Cedida

La sesión de Samil pretende ser, además, un puente entre dos tierras unidas por la emigración y los afectos. Galicia y Venezuela comparten una larga historia de idas, regresos, familias repartidas y memorias cruzadas. En esa conexión se apoya este homenaje visual, que transforma los colores de una bandera en una declaración de pertenencia.

Con los vestidos extendidos sobre la arena y agitados por la brisa atlántica, Samil se convirtió por unas horas en un escenario de celebración. Un homenaje a Venezuela desde Vigo, hecho de telas brillantes, mar, raíces y emoción.