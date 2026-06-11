El sindicato de la Policía Nacional Jupol asegura que «la seguridad en Vigo la sostienen los agentes, no las estadísticas»

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha valorado los últimos datos de criminalidad conocidos en Vigo y la provincia de Pontevedra, recordando que detrás de cualquier estadística existe una realidad que los policías conocen de primera mano: la seguridad de nuestras ciudades no se mantiene gracias a los números, sino gracias al esfuerzo diario de unos agentes que trabajan al límite de sus capacidades.

Desde el sindicato consideran que los balances de criminalidad deben analizarse con prudencia, ya que las estadísticas pueden ser interpretadas de diferentes maneras según el interés político del momento. Sin embargo, existe una realidad incontestable: Vigo y el resto de municipios de la provincia continúan siendo lugares seguros gracias al trabajo constante de los policías nacionales que patrullan las calles, investigan los delitos y responden a las emergencias las 24 horas del día.

«Lo que garantiza la seguridad de los ciudadanos no son las ruedas de prensa ni los gráficos estadísticos; son los policías que salen cada día a la calle, muchas veces con plantillas insuficientes y soportando una enorme carga de trabajo», señalan desde la organización sindical.

Plantillas bajo mínimos

JUPOL alerta de que las comisarías de la provincia de Pontevedra continúan arrastrando las consecuencias de años de recortes y de una insuficiente reposición de efectivos, una situación que ha dejado numerosas unidades operativas trabajando bajo mínimos.

A pesar de esta falta de recursos humanos y materiales, los agentes continúan desarrollando una labor ejemplar que permite mantener controlada la delincuencia común y ofrecer una respuesta eficaz a los ciudadanos. El conocimiento del terreno por parte de las unidades de Seguridad Ciudadana, la eficacia de los grupos de investigación, el trabajo de Policía Científica y la coordinación permanente de la Sala CIMACC 091 constituyen el verdadero escudo de seguridad de la provincia.

No obstante, el sindicato advierte de que esta situación no puede sostenerse indefinidamente sobre el sacrificio personal de los agentes.

El crimen organizado sigue creciendo

La central muestra además su preocupación por el avance del crimen organizado, las organizaciones dedicadas al narcotráfico y los grupos itinerantes especializados en la comisión de delitos patrimoniales.

Aunque la Policía Nacional continúa obteniendo importantes resultados operativos y numerosas detenciones, el sindicato considera imprescindible reforzar la protección jurídica de los agentes y dotar al Estado de herramientas legislativas más contundentes para combatir a estas organizaciones criminales.

«Los policías están haciendo su trabajo. Lo que falta es que las administraciones hagan el suyo, reforzando las plantillas y proporcionando los medios necesarios para afrontar amenazas cada vez más complejas», destacan fuentes de la organización.

El esfuerzo policial no puede ocultarse tras los números

La organización sindical recuerda que mientras determinados indicadores pueden experimentar descensos, otros delitos como las estafas informáticas continúan creciendo de forma preocupante trimestre tras trimestre, lo que demuestra que la delincuencia evoluciona constantemente y exige recursos adaptados a las nuevas amenazas.

Por ello, JUPOL insiste en que la verdadera medida de la seguridad no se encuentra únicamente en los porcentajes, sino en la percepción de los ciudadanos y en la capacidad de respuesta de los agentes que trabajan sobre el terreno.

«Cuando un ciudadano llama al 091, cuando presenta una denuncia o cuando ve una patrulla en su barrio, está comprobando quién garantiza realmente su seguridad. Son los policías quienes sostienen el sistema, no las estadísticas».

Reconocimiento para quienes garantizan la seguridad

Desde JUPOL lamentan igualmente que el extraordinario trabajo desarrollado por miles de policías nacionales no siempre reciba el reconocimiento institucional que merece. El sindicato pone en valor la profesionalidad, dedicación y compromiso de los agentes destinados en la provincia de Pontevedra, quienes continúan prestando un servicio público esencial pese a la escasez de personal y a la creciente complejidad de la delincuencia.

Finalmente, en su nota de prensa reitera su compromiso de seguir defendiendo mejoras laborales y profesionales para todos los policías nacionales y continuará trasladando a las diferentes administraciones las necesidades reales de las plantillas, especialmente en materia de personal, medios materiales y reconocimiento profesional.

«La seguridad de Vigo y de la provincia de Pontevedra tiene nombre y apellidos: los policías nacionales que cada día salen a trabajar para proteger a los ciudadanos. Es hora de que las administraciones dejen de conformarse con las estadísticas y empiecen a reforzar a quienes hacen posible esos resultados».