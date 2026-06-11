Sanidade asegura que estudia el perfil de los fugados de Povisa para reforzar con personal el Chuvi

Habrá refuerzos de personal y también «más espacios» en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) para hacer frente al aumento de carga asistencial que supone el trasvase de usuarios de Ribera Povisa, con casi 8.000 en un solo mes. Así lo aseguró este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aunque no especificó ninguno, a la espera de analizar las necesidades de los nuevos pacientes

El titular de Sanidade sostiene que el cambio de casi 8.000 pacientes al Chuvi se debe a lo «atractivo que resulta o Hospital Álvaro Cunqueiro» y ha rehusado juzgar la situación en la que esta fuga deja a Ribera Povisa. El balance del último periodo de libre elección de hospital se cerró en mayo con la mayor salida de usuarios del centro concertado y acelera una tendencia que comenzó en 2017 y que acumula un trasvase de casi 40.000 personas a los hospitales públicos, incrementado su población de referencia y, por tanto, la demanda en un 9%.

«Desde a Consellería de Sanidade e tamén desde a xerencia da área sanitaria, se está agora estratificando toda esa poboación, que perfil de pacientes son, para en función das súas prioridades, empezar a planificar a que vai ser a asistencia a estos pacientes», señaló y abundó en que «o obxetivo da Consellería de Sanidade é planificar como se vai xestionar ese aumento de asistencias».

Un contrato que vence en 10 meses

«Esa planificación, por supuesto, conlevará máis espazos tamén e, por supuesto reforzos de persoal», prometió Gómez Caamaño. Sobre si esta situación afectará también a la renovación del contrato de servicios con Povisa, que concluye en 10 meses, el conselleiro también rechazó responder: «Cando chegue ese momento, será o momento de evaluar realmente ese tipo de contrato».

El conselleiro garantizó de forma enérgica que los que se quedan en Ribera Povisa recibirán la misma atención que los atendidos por el Sergas. «A equidade é unha esixencia para calquera sistema sanitario público e para nós é un principio básico», aseveró.

En cuanto al acceso de los pacientes de Povisa a la cirugía robótica, hospital que no cuenta con esta tecnología para la atención subcontratada por el Sergas, el conselleiro de Sanidade respondió que no conoce «exactamente o estado actual da cirugía robótica nesta área sanitaria». «Non sei se hai algún problema ou non», admitió.

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, salió al paso aseverando que los pacientes adscritos a Povisa «están en el mismo procedimiento y tienen el acceso al igual que el cualquier otro paciente del área sanitaria», con «protocolos de derivación» específicos.

Hasta ahora, los pacientes del centro privado que acababan operándose en el público con robot lo hacían a través de la segunda opinión médica, por ejemplo, en Urología. Povisa acaba de incorporar un Da Vinci, pero solo para clientes privados. Por otra parte, hace tiempo que los profesionales del Chuvi demandan un segundo robot Da Vinci porque el actual está a pleno rendimiento y no pueden operar con él todos los casos que se beneficiarían.

El conselleiro realizó estas declaraciones en la inauguración oficial del XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endoscópica y el XXIV Congreso de la Asociación Española de Perfusionistas, que reúnen en el Mar de Vigo a medio millar de profesionales. Gómez Caamaño destacó al Cunqueiro como «un dos principais referentes nacionais nesta disciplina».

Reunión del BNG con el comité de empresa de Povisa. / FdV

BNG

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) exigió que la Xunta presente de forma urgente un plan para atender a las casi 8.000 personas que se cambiaron al Chuvi y que el Consello de Contas fiscalice el contrato del Sergas con el centro privado «diante do deterioro na atención sanitaria e nas condicións laborais malia un aumento do 20% dos recursos públicos, até 98 millóns de euros anuais».

Después de mantener un encuento con el comité de empresa, la portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, y el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, señalaron como «mostra deste deterioro a baixa ratio de persoal, inferior ao Sergas malia os recortes da Xunta na rede pública, e a elevada rotación de facultativos no centro privado, con profesionais que viaxan en avión dende outros puntos do Estado para operar a doentes que non coñecen e aos que non van realizar o seguimento, ou a falla de especialistas en áreas como Cardioloxía ou Dermatoloxía».