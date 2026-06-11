Una mujer resulta herida leve al ser atropellada por un bus urbano en Vigo

Una mujer ha resultado herida leve al impactar con un autobús urbano en Vigo. El accidente ocurrió a las 8:38 horas de este jueves en el paso de peatones frente a Praza do Rei, que cuenta con un semáforo regulado.

La peatona, de 56 años, recibió un golpe en la cara por el que fue atendida in situ por el 061 y evacuada al Hospital Vithas (Fátima). Su estado, en principio, no reviste gravedad, según apuntan la Policía Local de Vigo y el 112.

El «vitrasa» se dirigía a la calle Venezuela cuando chocó con la mujer, que cruzaba por la zona cebreada. La Policía indaga quién tenía habilitado el paso en el momento del choque, si los viandantes o los vehículos.

En todo caso, el alcance de los daños apunta a que el atropello se produjo con el autobús prácticamente parado. De hecho, ninguno de sus pasajeros tuvo que ser atendido.

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Se movilizaron una unidad de Atestados y una ambulancia del 061.