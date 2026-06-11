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Matamá y Valladares renovarán los vestuarios de sus campos con 250.000 euros de ayuda municipal

El Concello repartirá la subvención entre la SCD de Matamá, que recibirá 130.000 euros, y el CD Valladares, con 120.199 euros, para mejorar instalaciones de titularidad privada

Caballero saluda a varios jugadores de fútbol del municipio.

Caballero saluda a varios jugadores de fútbol del municipio. / FDV

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R. V.

El Concello de Vigo destinará 250.200 euros a la renovación de los vestuarios de los campos de fútbol de la SCD de Matamá y del CD Valladares, las dos entidades que concurrieron a la convocatoria municipal de subvenciones para instalaciones deportivas de titularidad privada. La resolución será aprobada este viernes por la Xunta de Goberno local, según avanzó el alcalde.

El reparto de las ayudas deja 130.000 euros para la Sociedade Cultural e Deportiva de Matamá y 120.199 euros para el Club Deportivo Valladares. El objetivo es financiar actuaciones de construcción, mejora y renovación de vestuarios, en una línea de apoyo que el gobierno local vincula al peso creciente del fútbol base en la ciudad.

Caballero subrayó precisamente esa dimensión social y deportiva de la inversión. «O fútbol mobiliza en Vigo o maior volume de participación deportiva, con preto de 8.000 licenzas na cidade, e por iso seguimos investindo na mellora das súas infraestruturas», señaló al presentar la resolución.

La actuación en Matamá y Valladares se integra además en una estrategia más amplia de mejora de equipamientos futbolísticos en Vigo. El alcalde recordó que, al margen de estas instalaciones privadas, el Concello mantiene en marcha un plan de renovación de vestuarios en nueve campos municipales con una inversión global de 8,5 millones de euros.

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Dentro de ese paquete ya están aprobados los proyectos para el campo de Carballal, en Cabral, con una inversión de 1,28 millones, y para A Bouza, en Coia, donde la actuación alcanzará los 1,4 millones. Después llegarán las obras previstas en Monte da Mina (Castrelos), San Andrés de Comesaña, A Guía, As Relfas (Sárdoma), Candeán, Meixoeiro y Santa Mariña (Cabral).

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