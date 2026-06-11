Los magistrados vigueses eligen a Manuel Ángel Pereira como nuevo presidente del Tribunal de Instancia en una ajustada votación

Manuel Ángel Pereira Costas (Pontevedra, 1971) será el nuevo presidente del Tribunal de Instancia de Vigo. Este magistrado que desde hacía unos meses ya estaba al frente de la Sección Civil de la nueva estructura judicial nacida en enero fue elegido por sus compañeros para representarlos durante los próximos cuatro años, hasta 2030, en unos comicios a los que también concurría como aspirante Diego José De Lara Alonso-Burón. Con una trayectoria de casi 25 años en la carrera judicial, Pereira sustituye en el cargo a Germán Serrano, que fue juez decano durante cuatro mandatos que cesaron en mayo con motivo de su ascenso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Fueron unas elecciones reñidas en las que los jueces tuvieron que votar dos veces al no alcanzarse la mayoría de tres quintos en la primera votación. Tras la segunda vuelta, Pereira ganó al tener un voto más que el otro aspirante: obtuvo 18 frente a los 17 de Diego de Lara. Votaron 35 magistrados, todos los que tienen plaza en titularidad en Vigo.

Ambos candidatos conversan, en la mañana de este jueves. / Pedro Mina

De 54 años de edad, Pereira ejerce como juez desde 2002. Tras sus primeros destinos en Caldas de Reis y Lugo, en 2007 llegó a Vigo, donde se convirtió en el primer magistrado de Violencia sobre la Mujer de Galicia debido a la creación en la ciudad olívica del juzgado especializado en esta materia. En 2011 pasó a ser titular del Juzgado de Primera Instancia número 4, plaza en la que sigue a día de hoy. No pertenece a ninguna asociación judicial y una de sus señas de identidad es que es uno de los pocos jueces vigueses que utiliza la lengua gallega en las resoluciones judiciales.