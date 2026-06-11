Investigadores de la UVigo y el IIS-Galicia Sur prueban en el Cunqueiro un programa de ejercicio virtual que mejora la condición física de los menores en tratamiento oncológico

Investigadores del grupo HealthyFit de la UVigo y del IIS-Galicia Sur han probado con éxito en el Cunqueiro un programa de ejercicio virtual que mejora la condición física de los menores en tratamiento oncológico. Once niñas, niños y adolescentes participaron a lo largo de dos años en un proyecto basado en el uso de videojuegos a través de gafas de realidad virtual. Y el edificio Redeiras acogió este jueves la presentación de los primeros resultados de esta línea de trabajo durante la jornada «Superhéroes virtuales».

Pablo Campo, investigador de HealthyFit y profesor de la Facultad de Fisioterapia de la UVigo, y María Tallón, del grupo de Investigación Pediátrica y Enfermedades Raras y pediatra del área de Oncología Infantil del Servicio de Pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro, María Tallón, presentaron los resultados preliminares de las evaluaciones realizadas a los niños y niñas de entre 6 y 14 años que completaron un programa llevado a cabo en sus propios domicilios antes, durante y después de someterse a un tratamiento oncológico.

Uno de los menores que participó en el estudio. / Duvi

Este programa de rehabilitación, de ocho semanas de duración y basado en el uso de exergames (juegos de realidad virtual que implican un componente físico) implicó «mejoras relevantes en la capacidad funcional y física» de los participantes.

El acto fue introducido por la directora científica del IISGS, Eva Poveda, y contó con la presencia de la investigadora responsable del grupo de Investigación Pediátrica y Enfermedades Raras y jefa del Servicio de Pediatría del Cunqueiro, Ana Concheiro.

Poveda destacó el trabajo del equipo investigador y destacó «la sinergia generada entre dos grupos que trabajaron de forma coordinada en la búsqueda de una herramienta útil que ofrezca una solución a un reto concreto en salud».

Campos subrayó, por su parte, que los resultados «apuntan a una recuperación global de la condición física, frecuentemente afectada tras los procesos oncológicos», además de mejorar su autonomía.

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Al acto también asistieron los menores participantes en el estudio y sus familias, así como las entidades que contribuyeron a hacer posible esta iniciativa: la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación García Chillón, la asociación Bicos de Papel, la empresa BorgWarner y el banco Mediolanum.