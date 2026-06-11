Investigadores de la UVigo y el IIS-Galicia Sur prueban en el Cunqueiro un programa de ejercicio virtual que mejora la condición física de los menores en tratamiento oncológico
El edificio Redeiras acoge la presentación de los resultados del proyecto, en el que participaron once niñas, niños y adolescentes
R.V.
Investigadores del grupo HealthyFit de la UVigo y del IIS-Galicia Sur han probado con éxito en el Cunqueiro un programa de ejercicio virtual que mejora la condición física de los menores en tratamiento oncológico. Once niñas, niños y adolescentes participaron a lo largo de dos años en un proyecto basado en el uso de videojuegos a través de gafas de realidad virtual. Y el edificio Redeiras acogió este jueves la presentación de los primeros resultados de esta línea de trabajo durante la jornada «Superhéroes virtuales».
Pablo Campo, investigador de HealthyFit y profesor de la Facultad de Fisioterapia de la UVigo, y María Tallón, del grupo de Investigación Pediátrica y Enfermedades Raras y pediatra del área de Oncología Infantil del Servicio de Pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro, María Tallón, presentaron los resultados preliminares de las evaluaciones realizadas a los niños y niñas de entre 6 y 14 años que completaron un programa llevado a cabo en sus propios domicilios antes, durante y después de someterse a un tratamiento oncológico.
Este programa de rehabilitación, de ocho semanas de duración y basado en el uso de exergames (juegos de realidad virtual que implican un componente físico) implicó «mejoras relevantes en la capacidad funcional y física» de los participantes.
El acto fue introducido por la directora científica del IISGS, Eva Poveda, y contó con la presencia de la investigadora responsable del grupo de Investigación Pediátrica y Enfermedades Raras y jefa del Servicio de Pediatría del Cunqueiro, Ana Concheiro.
Poveda destacó el trabajo del equipo investigador y destacó «la sinergia generada entre dos grupos que trabajaron de forma coordinada en la búsqueda de una herramienta útil que ofrezca una solución a un reto concreto en salud».
Campos subrayó, por su parte, que los resultados «apuntan a una recuperación global de la condición física, frecuentemente afectada tras los procesos oncológicos», además de mejorar su autonomía.
Al acto también asistieron los menores participantes en el estudio y sus familias, así como las entidades que contribuyeron a hacer posible esta iniciativa: la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación García Chillón, la asociación Bicos de Papel, la empresa BorgWarner y el banco Mediolanum.
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