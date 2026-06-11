Así vive un profesor vigués en México la inauguración del Mundial: «Hay una gran ilusión, pero también cierta preocupación»

Vivir un Mundial de fútbol en tu país es un acontecimiento que ocurre una vez por generación. Sin embargo, en México habrá quien celebre su tercer campeonato tras los de 1970 y 1986. Entre las miles de persona que verán hoy jueves el partido inaugural entre la selección azteca y Sudáfrica (que revivirá el de 2010) estará Mario Lago Pazos (Vigo, 1997) junto a buena parte de sus compañeros del Liceo Francés Jules Verne de Santiago de Querétaro. En todo el país se han suspendido las clases para que nadie se pierda el choque. «El ambiente es de gran ilusión, muy expectante y con ganas de que empiece», señala pero al mismo tiempo apunta «que hay un sentido de las responsabilidad de que todo salga bien, no haya problemas y esté todo correcto», añade.

En ese sentido alude al traslado de la selección de Japón de las instalaciones de Tigres de Monterrey «porque no eran adecuadas» o las protestas de maestros en la capital que están amenazando con sabotear el evento. «Están deseando que no sucedan cosas así porque son conscientes de la imagen como país», indican el joven desde esta localidad situada a 250 kilómetros de México D. F.; donde hoy todos los focos mundiales se centrarán en el césped. En su centro educativo hay ya preparado un proyecto y un calendario con colores en el que se indican los días de partido de sus compañeros, entre los que también hay franceses, costamarfileños o congoleños.

«Mis alumnos saben que el mejor futbolista español es Iago Aspas»

Los resultados de cada jornada —que en España se jugará desde las seis de la tarde a las cinco de la madrugada— serán uno de los temas de conversación recurrentes con su, con quien se llega a ver reflejado. «La principal diferencia es que soy bastante más viejo y ya no tengo esa ilusión de imaginarme ser futbolista profesional que tienes con 7 años y crees que algún día lo jugarás», reconoce bromeando. Y aunque sigue siendo un fenómeno global, la generación TikTok también se ve reflejada en los hábitos de consumo: «La tendencia ahora es no ver tantos partidos enteros y si más el resumen, seguir los resultados salvo los de su país», añade.

Sobre las expectativas de los mexicanos reconoce que sufren un mal similar al de España antes de la Eurocopa de 2008: «la maldición de los octavos», en el que todas las simulaciones apuntan a un cruce con Inglaterra en un estadio como el Azteca, «enorme, imponente, muy vertical y con una historia como pocos en el mundo», explica. «Todo lo que sea pasar estará genial y será un regalo», añade mientras explica las otras favoritas de sus alumnos.

«Hay cosas que no cambian» y la Portugal de Cristiano Ronaldo o la Argentina de Leo Messi siguen siendo las favoritas, aunque entre los más jóvenes Lamine Yamal hace que se olviden los desencuentros políticos con España. «Los alumnos de mi Liceo saben que el mejor futbolista español es Iago Aspas y no es la primera vez que ven unos highlights», relata el docente de Educación Física.

Ceremonia previa a un partido de la liga mexicana, con bandera, himno y desfile militar en el Estadio La Corregidora / FdV

No es la primera experiencia internacional de este profesor de 29 años, quien ya residió antes en Milán, Berlín o París. Allí pudo vivir los prolegómenos de los Juegos Olímpicos de 2024 con unas semanas previas en «una ciudad completamente caótica». Carreteras y puentes cortados, peticiones de códigos QR para circular o un calor exagerado complicaban más la vida parisina en comparación con la de la tranquila Querétaro, aunque en el resto de grandes urbes que sí que son sede «hay más movimiento». Aun así, la ilusión mexicana por acoger un evento así contrasta con el cansancio de los galos, más acostumbrados al turismo.

Durante su estancia este curso pudo presenciar algún partido de la Liga BBVA MX como el que enfrentó a los Gallos de Querétaro contra Rayados de Monterrey, el conjunto en el que estaban Sergio Ramos o Canales. Aunque el césped del Estadio La Corregidora de su ciudad no estaba en muy buen estado, el ambiente distaba del que esperamos del fútbol latinoamericano siendo «muy familiar y relajado», si bien el nivel futbolístico está lejos del de la Primera División española..

«Estamos a 1.800 sobre el nivel del mar y eso quieras o no se nota en el ritmo de los partidos», corrobora dada su condición de deportista y corredor popular y que sin duda alguna hará mella en el desempeño físico de los partidos en estas sedes. Al mismo tiempo le sorprendió la ceremonia previa a los encuentros: desfile militar, despliegue de la bandera e interpretación del himno nacional. «Es un reflejo de la sociedad mexicana, conscientes de los defectos que pueden tener como país pero muy patrióticos y orgullosos», resume.

El calendario escolar le obligará a continuar al otro lado del Atlántico hasta dentro de un mes. En todo caso, espera no volver a Vigo antes que la selección española, quien el 19 de julio espera hacerse con su segunda estrella internacional en el Metlife Stadium de Nueva York.