Los hermanos Mateo Franco y Manuel Preto estrenan su autofinanciada 'Gastón, un actor de mierda'

Franco y Preto son hermanos, pero llevan distintos apellido por motivos artísticos. Trabajan juntos en su productora Malapata y elaboran proyectos como el que van a presentar mañana a las 18.00 horas en el Festival de Series Ría de Vigo. La serie Gastón, un actor de mierda sigue la vida de un joven sin éxito laboral, al que le quedan 7 días para cumplir 30. Si en ese plazo no consigue un trabajo como actor, renunciará a su sueño para siempre. «Sobrevive gracias a un monólogo que hace en un bar cutre de Lavapiés. Sus amigos intervienen y tratan de ayudarle», dicen.

Estos colegas son una serie de cameos del mundillo, amigos de los creadores. Mientras Mateo Franco interpreta al protagonista, Gastón, el resto de participantes aparecen como ellos mismos. Por la serie desfilan nombres como Achero Mañas, Jaime Chávarri, Fran Perea, Andrea Trepat o Natalia Huarte, entre otros. Cada uno intenta que el actor encuentre trabajo desde su propio ámbito: unos lo llevan a castings, otros le abren las puertas del teatro o de los musicales, en una carrera contrarreloj para evitar que abandone definitivamente su vocación.

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La ficción es la evolución de una serie de sketches rodados hace cuatro o cinco años en Madrid para redes sociales. Aquellas pequeñas píldoras tuvieron una buena acogida y animaron a sus creadores a convertir la idea en una serie completa de diez capítulos. Además de escribirla y producirla, los hermanos dirigieron cuatro de los episodios. El proyecto cuenta también con la participación detrás de las cámaras de directores como Achero Mañas, ganador del Goya por El Bola, César F. Calvillo y Antonio Bens, entre otros, además de la implicación de Jaime Chávarri, histórico del cine español.