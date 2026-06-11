Docentes de Vigo, obligados a cambiar el formato de deberes al hacerlos el alumnado con IA

Al tradicional debate entre «deberes sí o deberes no», llega ahora su versión más automatizada: «deberes con IA sí o deberes con IA no». La Inteligencia Artificial –que ya no solo ChatGPT– se ha colado de lleno en las clases y no como una herramienta educativa, sino como la tercera mano que hace las tareas o trabajos escolares. Literalmente, no como una ayuda. Así lo aprecian multitud de profesores consultados, que consideran que si ya buena parte de ellos lo emplean para «darle forma» al trabajo, muchos otros lo usan directamente para todo el trabajo. «Quedan algunos que sí son creativos y lo hacen ellos, pero el 90%, diría yo, de ellos usan la IA. La mayoría va a pr el trabajo fácil; nosotros teníamos la Wikipedia en su momento y ahora ellos una herramienta mucho más sofisticada», cuenta un docente vigués, profesor en el IES As Barxas.

Desde el IES O Castro, una profesora cuenta que el «100%» de los alumnos lo usa, bien «consulta o ayuda», bien para copiar. «También hacen corta y pega de trabajos completos; no depende tanto del curso como del tipo de alumnado», explica la docente, que amplía: «Los que hace unos años iban a la Wikipedia, copiaban y pegaban, serían los que ahora hacen eso con la IA», señala la profesora de Vigo.

Y es que aunque el profesorado no cuenta con una herramienta que detecte qué trabajos son con IA y cuáles no, lo cierto es que gran mayoría de las veces están hechas tan profesionalmente y con un lenguaje tan técnico que no hay duda alguna. «Yo sé que lo han hecho con IA porque clama al cielo, pero no tengo manera de demostrarlo. Algunos hacen una copia y luego hasta la modifican con Canva o alguna otra aplicación. Puedo bajarles la nota pero no suspenderlos porque no tengo forma de demostrarlo», cuenta otro docente vigués, en este caso profesor de un instituto de Nigrán.

Cómo detectarlo

Actualmente la Consellería de Educación no cuenta con un programa o aplicación que detecte qué trabajos están hechos con IA y cuáles no. Consultado por ello a Educación, señala que no lo descartan para un futuro. «No lo excluimos si existe en algún momento alguna herramienta fiable en este sentido, dado que los catálogos (de recursos digitales) serán dinámicos y actualizables», valora la Consellería.

Instituciones académicas como la Universidad de Vigo cuenta con una aplicación para detectar los plagios, ya que la IA, «usada incorrectamente puede constituir plagio». Uno de ellos es Turnitin, un software de detección de plagios. Tal y como se recoge en su página web, este sistema «facilita ao profesorado a revisión dos traballos dos estudantes comparándoos cunha ampla base de datos, e ofrece un informe de orixinalidade sinalando a porcentaxe de similitude do documento e amosa as fontes orixinais».

Mientras en la educación obligatoria se continúa estudiando una herramienta fiable, los docentes han tenido que reorganizar su metodología para evitar el mandar deberes o trabajos para casa en vista del uso que hacen de la IA. «Nas tarefas que fagan en casa eu creo que é moi elevado o uso da IA, probablemente máis do 50%, sendo moi conservador. O futuro pasa por facer as cousas presencialmente se queremos telas en conta, na miña opinión», valora un profesor del IES Santa Irene, cuya visión es la que usan ya docentes del IES Álvaro Cunqueiro. «Eu xa non mando deberes dese tipo; facemos traballos na aula, entrevistas, etc.», señala una tutora.