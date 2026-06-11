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La Diputación de Pontevedra mete presión al Concello de Vigo para humanizar Rosalía de Castro

La junta de gobierno provincial aprobará este viernes el convenio bilateral criticado por el consistorio vigués

Una recreación virtual del futuro proyecto de reforma de la calle Rosalía de Castro.

Una recreación virtual del futuro proyecto de reforma de la calle Rosalía de Castro.

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La Diputación de Pontevedra mete presión al Concello de Vigo para la humanización negociada entre ambas administraciones en el tramo de la rúa Rosalía de Castro comprendido entre las calles Pontevedra y República Argentina, que requiere un presupuesto de 2,4 millones. Para abordarla conjuntamente, es necesario firmar un convenio bilateral y, con ese objetivo, la junta de gobierno provincial aprobará este viernes el texto, que prevé una inversión de la Diputación de 1,7 millones, mientras que el Concello aportaría 700.000 euros.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, mostró su satisfacción por el «paso adiante» que se adoptará, aunque para ser efectivo precisa que también el gobierno municipal valide el acuerdo, algo que se antoja complicada en los términos actuales, criticados duramente en los últimos días por el concejal Carlos López Font, que acusó a la Diputación de querer imponer cláusulas abusivas que hacían inviable el acuerdo.

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Para defender la validez del texto, Luisa Sánchez apunta que su contenido es igual a otro que se firmó con el Concello de Pontevedra y que está en consonancia con la legislación vigente. Además, la vicepresidenta de la Diputación indica que el Concello vigués no planteó todavía actuaciones para cubrir los cinco millones de euros que el ente provincial tiene reservados en su presupuesto para la cooperación con la ciudad olívica.

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