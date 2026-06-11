Diecisiete MIR se incorporan a Ribera Povisa
Nueve son de Medicina Familiar y Comunitaria
R. V.
El Hospital Ribera Povisa dio la bienvenida a los nuevos médicos internos residentes (MIR) que empiezan su formación en el centro privado. Se incorporan a las especialidades de Anestesiología y Reanimación (1), Cirugía General y del Aparato Digestivo (1), Cirugía Ortopédica y Traumatología (2), Medicina Interna (2), Radiodiagnóstico (2) y Medicina Familiar y Comunitaria (9).
Hubo un acto presidido por la directora gerente del hospital Ribera Povisa, la doctora Ángela Guerra, que contó con la presencia de la directora médica del centro, la doctora Emma Iglesias, el presidente de la Comisión de Docencia, el doctor Javier de la Fuente, así como los varios jefes de servicio del hospital, y de los tutores que se harán cargo de la formación de los nuevos MIR durante los próximos años.
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