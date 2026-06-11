Un crimen que continuará lleno de interrogantes: la Audiencia archiva en firme el caso por la muerte de Manuela Barbosa

El crimen de Manuela Barbosa Sousa seguirá, al menos por el momento, rodeado de interrogantes. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa judicial que se seguía por la muerte violenta de esta vecina de Redondela de 66 años de edad que desapareció en julio de 2021 y cuyos restos óseos fueron hallados tres años después en una finca de Arcade a escasos 300 metros de la casa donde reside una de sus hijas, a donde la mujer se dirigía cuando se le perdió la pista. Lo hace en un auto contra el que ya no cabe interponer recurso ordinario alguno y en el que se rechaza la apelación de la familia de la víctima, que lucha para que se sepa la verdad y se haga justicia. Con este pronunciamiento, la única esperanza para que el procedimiento tenga una nueva oportunidad es que en el futuro surja alguna información o dato nuevo que permita reactivar la instrucción.

Fue en diciembre de 2025 cuando la jueza instructora de Redondela archivó provisionalmente el caso: los tres golpes que Manuela tenía en la cabeza enfocaron las pesquisas hacia el homicidio, pero la investigación de la Guardia Civil y la del juzgado no permitieron arrojar «resultado positivo alguno» sobre el autor o autores de los hechos.

La familia recurrió, primero en reforma y después en apelación: apeló al carácter prematuro del sobreseimiento, a que las actuaciones se practicaron fundamentalmente mientras el caso estaba bajo secreto sumarial sin que pudiesen apenas intervenir y, sobre todo, a que los testigos solo declararon en sede policial, sin que ninguno lo hiciese ante la jueza, motivo por el que solicitaron las comparecencias judiciales de estas personas, concretamente de 19 testigos, entre ellos el taxista que llevó a Manuela a Arcade, los familiares de la fallecida, los dueños del terreno donde se halló el cadáver, el encargado de desbrozar la parcela y varios vecinos.

La Fiscalía se opuso a la reapertura

«No puede limitarse la investigación judicial a lo ya actuado por la fuerza policial», esgrimió el abogado de la acusación particular. Pero la Fiscalía se opuso a la apertura, alegando que «el derecho a la prueba no es absoluto ni incondicionado, debiéndose rechazar aquellas que se consideren inútiles o perjudiciales, como es el caso». Y ahora son los magistrados de la Sección Quinta los que, en coincidencia con la instructora y con el Ministerio Público, consideran que procede el archivo.

El cartel que se difundió tras la desaparición de la vecina de Redondela en 2021. / FdV

«Valorando la cuestión planteada, que no sería otra que la eficacia que tendrían las testificales propuestas por la acusación particular (y ya practicadas en sede policial) en el seno de la instrucción, hemos de coincidir con la juzgadora de instancia en que no pueden considerarse relevantes a efectos de la instrucción», argumentan los magistrados de la Audiencia en un auto que tiene fecha del pasado 6 de mayo.

«No se trata de seguir una línea investigación de la que pudiera deducirse alguna posibilidad de hallar vestigios o indicios que podrían conducir a otros, esto es, que pudiera aportar un valor añadido respecto a las informaciones probatorias disponibles. Se pretenden reproducir en sede judicial todas esas declaraciones de un modo prospectivo, para ver si en algún momento puede surgir un hilo novedoso no advertido con anterioridad, sin tener en cuenta que la instructora ya ha realizado un análisis y evaluación del material probatorio aportado por las fuerzas policiales, sin haber podido encontrarlo», señalan.

No se aporta «ningún dato por insignificante que fuera»

«De modo que al no haber aportado ningún dato, por insignificante que fuera, del que poder deducir que alguno de tales medios que propone pudiera resultar de utilidad, hemos de confirmar la decisión de sobreseimiento provisional impugnada, con las consecuencias que conlleva», concluye la sala viguesa sobre este caso en el que ni el teléfono, ni las cámaras ni las cuentas bancarias de la mujer han arrojado luz sobre con quién se pudo encontrar la tarde de verano de 2021 en la que se le vio con vida por última vez.

Cuando se encontraron sus restos óseos, junto a la víctima había objetos personales, como su cartera o joyas, pero no el dinero que el taxista le había visto cuando la sexagenaría le pagó el importe de la «carrera» que la llevó, el día de su desaparición, desde Redondela hasta Arcade.