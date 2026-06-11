«Con esta cirugía podríamos aprovechar muchos más corazones de donantes»

Dos citas científicas convierten estos días al Mar de Vigo en el epicentro nacional de la cirugía de corazón, reuniendo a todo tipo de especialistas que hacen posible estas intervenciones. Se dio la curiosa circunstancia de que una misma operación se abordó tanto en el congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, como en el de la Asociación Española de Perfusionistas, con sendas conferencias. Y es que era la primera en España y la segunda en Europa de trasplante parcial de corazón a una menor de un año. La importancia de este hito es que abre la puerta a reducir el número de las intervenciones que necesitan niños con cardiopatías congénitas y a aprovechar más corazones de donantes.

La operación se realizó en el Gregorio Marañón a finales del año pasado. La cirujana cardíaca Ana Pita, que participó en ella, explica que a estos niños con válvulas defectuosas se les colocan prótesis de tejido biológico. El problema es que estas no crecen con ellos, así que «obliga a múltiples reintervenciones» y, con cada una «aumenta el riesgo». Al trasplantar una raíz aórtica de un donante, como ellos hicieron con Mariami, irá creciendo con ella. El doctor Josep Turek, el pionero en esta técnica, lleva operados 25 pacientes en Estados Unidos desde 2022.

Como en cualquier cirugía corazón abierto, intervinieron también perfusionistas. Estos enfermeros con máster en esta materia, se encargan de «mantener con vida al paciente» con una bomba de circulación extracorpórea mientras su corazón y/o sus pulmones están parados para intervenirlos, tal y como explica José Zamorano, vicepresidente de la AEP.

Cuenta Zamorano que se añadió la complejidad de que eran grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor y con un donante en asistolia controlada. «Fue un reto monstruoso», señala y explica que tuvieron que reducir el sistema inmune del niño para que no rechazara la válvula.

Otro de los beneficios es que se podrían «aprovechar muchos más donantes», limitados en estas edades: corazones que no se utilizan porque no hay un receptor adecuado por peso o grupo sanguíneo y otros considerados subóptimos porque funciona mal el músculo, sí valdrían para un trasplante parcial. O un «trasplante dominó», cuando un niño es receptor de un corazón completo, sus válvulas funcionan bien y se trasplantan a una tercera persona.

El inconveniente, advierten, es que el paciente requerirá un tratamiento inmunosupresor, pero «en dosis mucho más bajas que un trasplante convencional».