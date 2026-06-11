Caballero carga contra Rueda por Ryanair y le exige que pague vuelos en Vigo

Abel Caballero volvió a elevar este jueves el tono en la batalla política por la conexión aérea de Vigo y situó en el centro de la diana al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por sus referencias a Ryanair y a los vuelos de Santiago. El alcalde interpreta que el jefe del Ejecutivo gallego ha reconocido de forma explícita que la compañía irlandesa recibió dinero público para operar en Lavacolla y utiliza esa supuesta admisión para redoblar su presión sobre la Xunta en plena discusión sobre el futuro enlace internacional de Peinador.

«Parece que la Xunta intenta borrar lo que dice Rueda. Parece que los cargos de la Xunta quieren borrar, pasar goma y que no dijo lo que dijo», arrancó Caballero, antes de insistir en que el presidente gallego «dijo que pagaron a Ryanair en Santiago, literalmente».

El alcalde enmarcó esa acusación en su crítica de fondo a la política de incentivos a aerolíneas. A su juicio, destinar dinero público a una compañía de este tipo sirve de poco si después aparece «un mejor postor» y la ruta desaparece. «Acabamos de ver el ejemplo de Ryanair, mucho dinero de los impuestos de los gallegos para que luego tengan un mejor postor y nos dejen tirados, eso sirve de poco», señaló.

Caballero fue más allá y trató de vincular ese episodio con la vieja disputa entre Vigo y Santiago por las rutas aéreas. Según sostuvo, el vuelo que terminó operando Ryanair en la capital gallega «iba a venir a Vigo» y habría permanecido durante tres años en Peinador. «Ese Ryanair que se llevaron a Santiago iba a venir a Vigo. Se venía a Vigo y durante tres años estaría volando desde Vigo. Le pagó la Xunta de Galicia y se lo llevó», afirmó.

Con ese argumento, el regidor recuperó además una afirmación previa de Rueda sobre sus responsabilidades políticas si se probaba que la Xunta había subvencionado vuelos en Santiago. Caballero ironizó con esa posibilidad, aunque sin dejar de explotarla políticamente. «Rueda dijo: si se demuestra que le pagamos, dimito. Lo dijo él mismo. Entonces ahora que está saliendo toda la Xunta diciendo ‘no, no, no dijo eso’, pues sí lo dijo», sostuvo, antes de añadir con sorna que aquello «iba de broma».

El alcalde aprovechó también para volver a reclamar financiación institucional para recuperar la conexión entre Vigo y Londres. En su planteamiento, si esa ruta acaba activándose, la Xunta y la Diputación deberían asumir cada una un tercio del coste de apoyo, dejando el resto al Concello. «Si Wizz Air vuela a Londres, Vigo-Londres, tiene que pagar la Xunta de Galicia un tercio y la Diputación un tercio», defendió.

La intervención derivó después en una dura crítica al PP de Vigo, al que Caballero acusó de no defender nunca los intereses de la ciudad frente a la Xunta. «El PP de Vigo encantado de que Rueda no pague vuelos en esta ciudad», afirmó. Y remachó: «El Partido Popular de Vigo tiene la desvergüenza política de no defender nunca esta ciudad».

En el tramo más político de su comparecencia, el alcalde dibujó a los populares vigueses como un partido subordinado a las decisiones que se toman fuera de la ciudad. «En el Partido Popular de Vigo manda Rueda, manda la alcaldesa de Mos, manda todo el mundo menos Vigo», aseguró.