El baile terapéutico que devolvió la sonrisa a Amanda en el Hospital Nicolás Peña de Vigo

Amanda no podía mover el brazo sin sentir un intensa dolor. Los profesionales de Fisioterapia del Hospital Nicolás Peña de Vigo intentaban ayudarla, pero los movimientos continuaban siendo muy difíciles. Hasta que decidieron probar algo distinto: sustituir los ejercicios convencionales por un gesto mucho más personal, un baile terapéutico.

El momento fue compartido por el hospital en Instagram, en un vídeo en el que se ve a la usuaria acompañada por profesionales del centro mientras, al ritmo de «Dos gardenias para ti», empieza a moverse poco a poco. La música, convertida en herramienta de rehabilitación, ayudó a desplazar la atención del dolor y a recuperar la confianza en el movimiento.

Según relata el propio centro en la publicación, al principio Amanda tenía muchas dificultades para mover el brazo. Pero la propuesta cambió el ambiente de la sesión: «Pensaron en cambiar los ejercicios por algo mucho más personal: un baile terapéutico», explican. La canción elegida no fue casual: era, apuntan, «la banda sonora de su vida».

En las imágenes se aprecia cómo Amanda baila acompañada, primero con movimientos suaves y después con mayor soltura, en una escena que acaba con sonrisas. El hospital destaca que, poco a poco, «el brazo respondió, el dolor quedó en segundo plano y volvió su sonrisa».

La publicación también reconoce el trabajo de los profesionales implicados, Antón y Bárbara, a quienes agradece su «cariño», su «empatía» y su forma de cuidar a los pacientes. Un ejemplo, subraya el centro, de cómo la humanización de la sanidad pública puede estar también en los pequeños gestos: en escuchar, adaptar los tratamientos y encontrar, incluso en una canción, una manera de avanzar.