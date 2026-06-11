Ana Garcés y Tomy Aguilera, protagonistas de Oasis, la apuesta de Netflix para el verano: «Hay amor, amistad, thriller y traición..son ingredientes muy potentes»

Hay quien la define como una mezcla entre Élite y The White Lotus. Sus protagonistas, Tomy Aguilera y Ana Garcés, afirman que refleja «el verano que todos queremos». La serie Oasis es la apuesta fuerte de Netflix para esta temporada y se estrenó ayer en esta ciudad, en el Festival de Series Ría de Vigo. A las 20.00 horas comenzó la alfombra azul y seguidamente un pase en primicia con un coloquio posterior de personal de Bambú y Netflix.

«Es muy fresca y está hecha con mucho mimo y ensayo», anticipa Aguilera. Cree que sus personajes -que son bastantes- permiten al público identificarse con ellos y engancharse a sus tramas. «Hay amor, amistad, thriller y traición...es un conjunto de ingredientes potentes», apunta Garcés.

La trama se desarrolla en un resort vacacional de lujo, con playas privadas y alta seguridad. Lo que pinta como un verano perfecto para sus protagonistas, pronto se ve amenazado por una misteriosa desaparición. Para prepararla se realizó un proceso de ensayo intenso. Eran un equipo muy grande y trabajaron todos juntos en la creación de los personajes, aportando desde la actuación a la narración: «Hacíamos juegos y nos juntábamos como elenco en un aula de ensayo de teatro. Eso nos llevó a descubrir cosas y a adquirir elementos que de otra forma no tendríamos», cuenta él.

Dicen que es difícil que un personaje no tenga nada de los propios actores. «Siempre encuentro algo en común y es más fácil así. Saber qué es querer a alguien de determinada forma, vivir ciertas cosas, ayuda más que desde el testimonio ajeno», cree él. «Aunque no te parezcas, los actores aportamos nuestro imaginario por lo que va a tener cosas mías aunque no sea mi personalidad», añade su coprotagonista.

Ambos son jóvenes y ya tienen a sus espaldas un par de proyectos destacados. Ayer tuvieron el estreno de su serie, pero confiesan que la profesión dista muchas veces del glamour de las alfombras rojas. «Es difícil, complicada y requiere un gran sacrificio. Estás poco en casa y lo tienes que compaginar con construir una vida», señala Aguilera. El artista recuerda además que muchos compañeros se ven obligados a compaginar su vocación con otros trabajos para poder mantenerse, una realidad que considera mucho más representativa del sector que los estrenos o los focos. Garcés afirma sentirse afortunada de poder trabajar en un mundo «sacrificado, pero agradecido». En el futuro le gustaría abrirse a nuevos formatos, tanto películas como otras series y, por supuesto, más teatro, que considera el medio más natural para los intérpretes.

Su compañero confirma cómo vuelve la tendencia de ir a los patios de butacas, en medio de una vorágine de consumo a toda velocidad a través de redes sociales y los nuevos formatos. «Desde la pandemia parece que los espectadores necesitan estar más en contacto. Es un formato para ver en comunidad con un gran potencial de influir sobre la gente», opina. Además, asegura que, en ciudades como Madrid, muchos espectáculos agotan entradas con facilidad. A su juicio, el éxito responde a una necesidad creciente de compartir experiencias culturales frente a un consumo audiovisual cada vez más individualizado. Además, más allá de la interpretación, reconoce que le gustaría explorar otras facetas creativas, especialmente la escritura e incluso la dirección de proyectos propios.

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Con una larga carrera por delante, ambos tienen ya algunos de sus gustos y referentes claros. Tomy destaca nombres de peso dentro del audiovisual español como el director Rodrigo Sorogoyen y la guionista Isabel Peña, a quienes admira por la solidez de sus trabajos, así como a la directora Alauda Ruiz de Azúa. Ella, por su parte, reconoce la dificultad de escoger en un momento especialmente fértil para el cine y las series españolas, aunque apunta al director Félix Sabroso como uno de los profesionales con los que le gustaría trabajar en el futuro.