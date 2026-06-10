Vigo se pone en «modo Navidad» y apunta ya a la fecha de encendido de la decoración

Cuando al alcalde de Vigo, Abel Caballero, se le pregunta en la ciudad o en alguno de los actos que protagoniza en otros lugares sobre el fenómeno de la Navidad viguesa, este acostumbra a repetir que ya está planificando la celebración a años vista, convencido de que el tirón conseguido por estos festejos debe mantenerse en el tiempo. Para ello, es necesario, por tanto, una anticipación y una previsión que ha provocado que el Concello vigués se haya puesto ya, en pleno mes de junio y con los termómetros en ascenso para superar los 30 grados esta semana, en «modo Navidad» con la licitación de uno de los contratos necesarios para garantizar la seguridad de los visitantes y de los espectáculos que se programen, el del servicio de ambulancias que atenderá posibles incidencias.

Ya en la plataforma de contratación municipal, el Concello prevé destinar como máximo 200.000 euros para garantizar la prestación sanitaria no solo para la campaña de este año, sino también para la siguiente. «As ambulancias estarán provistas de todos os medios necesarios para poder atender os incidentes sanitarios que poidan producirse, así como na celebración das diferentes actividades e espectáculos de relevancia programados, entendendo por tales, aqueles nos que se agarde un aforo igual ou superior ás 2.000 persoas», recoge el pliego de condiciones, que revela también cuál puede ser la fecha de encendido del alumbrado y de la decoración.

Así, como viene siendo habitual durante los últimos años, está previsto que la Navidad viguesa vuelva a prolongarse prácticamente dos meses, terminando la cuenta atrás para pulsar el botón del encendido previsiblemente el sábado 14 de noviembre, aunque todo dependerá de la decisión de Abel Caballero y de la meteorología que se espere esos días. Además, el apagado está contemplado para el 9 de enero. Con todo, el pliego deja claro que las fechas son susceptibles de cambio, por lo que el anuncio oficial tardará todavía en producirse.

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Vigo afrontará la próxima Navidad, por otro lado, con la mayor parte de los deberes hechos a nivel organizativo, ya que los contratos más importantes (alumbrado, decoración, mercadillos...) se adjudicaron en ejercicios pasados con una visión a largo plazo. Así, por ejemplo, la empresa Iluminaciones Ximénez, encargada de instalar todas las luces y elementos en las calles tiene contrato en vigor al menos para esta próxima campaña, con la posibilidad incluso de prorrogar la relación otra más. En pleno verano, por tanto, será habitual ver ya a los operarios empezar con los trabajos de engalanar las calles para que todo esté totalmente listo para recibir a miles de visitantes.