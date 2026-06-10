La terraza de A Laxe acoge este sábado un «brunch» electrónico con nueve horas de música y cócteles al sol

La terraza del centro comercial A Laxe se convertirá este sábado, 13 de junio, en una gran pista de baile al aire libre con la tercera edición en Vigo de Klubers The Brunch, una cita que mezcla música electrónica, gastronomía, cócteles y ambiente festivo en horario diurno.

El evento, organizado por la marca viguesa Klubers, arrancará a las 14.00 horas y se prolongará hasta las 23.00, con una programación musical ininterrumpida de nueve horas. La azotea del centro comercial, situada en la tercera planta y con vistas a la ría de Vigo y a las islas Cíes, acogerá una propuesta a medio camino entre el festival, el terraceo y una jornada gastronómica.

La terraza de A Laxe acogerá este evento. / Klubers

La organización transformará el «rooftop» de A Laxe, de más de 800 metros cuadrados, en un club al aire libre. Tres cuartas partes del espacio contarán con sombra gracias a la instalación de una red de camuflaje, habitual en este tipo de celebraciones. Además de la música, el público podrá disfrutar de exhibiciones de coctelería acrobática, «food trucks» gourmet, zonas «chill-out», sombrillas blancas y una decoración de inspiración tropical.

El cartel estará encabezado por el DJ y productor catalán David Tort, figura internacional del «house», y por la emergente DJ venezolana Hanie. También actuarán Mario Vice, fundador de Klubers, junto a Martino Resi, Dani Villa, Neho, Saúl Guanda, José Gómez e Iria San Marcial.

«En las ediciones que celebramos en junio y septiembre de 2025, la acogida de Vigo a Klubers The Brunch fue súper cálida. Es un formato que hacía falta en nuestra agenda musical y de ocio, y creo que esta tercera edición va a volver a dejar huella en la ciudad», afirma el promotor Mario Vice. El organizador destaca además que se trata de «un plan muy divertido para disfrutar del sol, la música y la mejor puesta de sol desde uno de los “rooftops” más emblemáticos de nuestra ciudad».

La promotora espera reunir entre 500 y 1.000 asistentes, con un público de entre 14 y 50 años. El primer tramo de entradas promocionales ya está agotado, aunque todavía quedan tickets a la venta por 12 euros y mesas VIP para cuatro personas desde 180 euros. Las entradas pueden adquirirse en este enlace.