Teis se cita en A Riouxa con su primera «Sardiñada, artesanía e moita troula»

El parque da Riouxa se convertirá el próximo fin de semana en epicentro de la fiesta popular en Teis con la celebración de la primera edición de la «Sardiñada, artesanía e moita troula», una cita impulsada por la Asociación Cultural do Salvador de Teis que combinará gastronomía, música y ambiente familiar durante dos jornadas.

Programa de la fiesta. / FDV

El evento se desarrollará el sábado 13 y el domingo 14 de junio en un formato pensado para atraer tanto a vecinos del barrio como a público de otros puntos de Vigo. La programación arrancará el sábado a las 13.30 horas con la actuación de Eche o que hai, con música gallega y folk para animar el mediodía. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, llegará la animación infantil de Globotolo, mientras que a las 19.00 será el turno de Laurel Jazz, con una sesión prevista para acompañar el atardecer. El cierre musical de la jornada lo pondrá Thamy Music a las 21.30 horas, con un repertorio orientado al ambiente festivo.

La programación continuará el domingo 14, con la actuación de Anaquiños a las 13.00 horas, centrada en música tradicional gallega para la hora del almuerzo, y con el peche final a las 16.00 horas.

Además del apartado musical, la cita contará con artesanía y una oferta gastronómica popular en la que las sardinas serán protagonistas, aunque no las únicas. La organización ha fijado los precios en 5 euros la ración de cuatro sardinas, 14 euros el pulpo, 16 euros el churrasco de cerdo, 16 euros el churrasco mixto, 12 euros el pollo picantón, 4 euros el choripán y 7,50 euros los pimientos de Padrón.

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La propuesta nace con vocación de abrirse hueco en el calendario festivo del barrio y de reforzar el tirón del parque da Riouxa como espacio de encuentro vecinal. Gastronomía, música y ambiente popular se darán así la mano en una primera edición que quiere hacer honor al lema del cartel: artesanía y moita troula.