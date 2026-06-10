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Transporte marítimo

Suardiaz bota el «RS Atlantico», un nuevo buque de 5.500 coches propulsado por GNL que operará en el Puerto de Vigo

La naviera española avanza en la renovación de su flota con un 'car-carrier' de 190 metros que se incorporará a sus rutas atlánticas en el cuarto trimestre de 2026

El «RS Atlantico», tras su botadura.

El «RS Atlantico», tras su botadura. / FDV

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R. V.

Suardiaz ha anunciado un nuevo hito en su proceso de renovación de flota con la botadura del «RS Atlantico» en las instalaciones de Mawei Shipbuilding Industry, en la base de Xiamen. La compañía española enmarca este paso como un avance clave en la construcción de un nuevo buque tipo PCTC —especializado en el transporte de vehículos— que operará impulsado por gas natural licuado (GNL).

Según trasladó la naviera a través de sus canales corporativos, el «RS Atlantico» pertenece a Eastern Pacific Shipping (EPS) y se incorporará a las rutas atlánticas de Suardiaz Shipping Lines mediante un contrato de fletamento de larga duración.

El nuevo barco contará con una capacidad de 5.500 CEU —la unidad habitual para medir carga rodada equivalente a coches—, un arqueo bruto de 55.000 toneladas y una eslora de 190 metros. La previsión de la compañía es que llegue a Europa en el cuarto trimestre de 2026, momento en el que pasará a reforzar la operativa atlántica del grupo.

La botadura del buque supone, en la práctica, uno de los momentos más relevantes dentro del proceso constructivo, al marcar el paso de la fase estructural a una nueva etapa de armamento, pruebas y preparación antes de su entrega final.

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Suardiaz presenta esta incorporación como «otro importante paso adelante» en su estrategia de modernización de flota y en su compromiso con un transporte marítimo más sostenible. La apuesta por un buque propulsado por GNL encaja con la línea que siguen muchas navieras para reducir emisiones y adaptarse a un escenario regulatorio cada vez más exigente en materia ambiental.

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