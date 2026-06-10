El Puerto de Vigo y Anfaco prevén activar en 2028 su «bahía de la innovación azul» con 10 proyectos de relevancia

«Vigo como bahía mundial de la innovación azul». Esa es la nueva dimensión que pretenden dar a la ciudad la Autoridad Portuaria y Anfaco-Cytma con su megaproyecto en la antigua nave de Fribesa, levantada sobre el corazón de Beiramar. Un edificio histórico de la industria pesquera que sufrirá una transformación radical para pasar de ruina a catedral de la economía azul. El futuro Vigo Ocean Lab comenzará a rodar entre finales de 2027 y principios de 2028, según los plazos provisionales que manejan sus promotores, y aspira a lograr fondos europeos para gestar su gran revolución, después de que la propuesta haya seducido al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, tras su presentación este mes en Bruselas.

Por lo que respecta a la parte empresarial, el centro permitirá «construir inversiones, crear compañías y atraer más oportunidades al territorio», desgrana Roberto Alonso, secretario general de Anfaco, en declaraciones a FARO. Para ello se servirá de la transferencia efectiva del conocimiento del ecosistema olívico. Del expertise y know-how del sector marítimo y de su apuesta por la I+D+i.

Reunión encabezada por Kadis, en el centro a la derecha, y Botana y Alonso, a la izquierda, a comienzos de este mes de junio en Bruselas. / Puerto de Vigo

De este modo, se apoyarán tres grandes tipos de iniciativas vinculadas a la economía azul: emprendedores con startups; proyectos que busquen crecer y dar un salto mayor, por ejemplo, pasando de una unidad piloto a una fase preindustrial o industrial; y grandes empresas con líneas de investigación con potencial para generar spin-offs o que requieran espacio para validar sus soluciones. Se catapultará la ría de Vigo como escenario de pruebas ideal para promover cualquier clase de desarrollo tecnológico enfocado en la sostenibilidad y la biodiversidad del mar. Entre los nichos contemplados están los drones y vehículos autónomos submarinos destinados a la inspección de fondos marinos; las plataformas de energías limpias, los cultivos de algas o la depuración de aguas.

El propósito con todo ello es consolidar a la ciudad como referente en diseño y fabricación de «tecnologías azules», señala Alonso, que aspira a que en el primer año en activo del Vigo Ocean Lab se impulsen «10 proyectos de relevancia», y a partir de ahí «ir escalando». «Ya hemos mantenido conversaciones con varios fondos de inversión de impacto especializados», asegura asimismo el secretario general de Anfaco, al ser preguntado sobre las vías de financiación que podrán aprovechar las compañías que se presenten, acompañadas en todo momento por un equipo especializado. Apela además a la colaboración público-privada para no dejar escapar este plan tractor y no descarta el uso de recursos propios para acelerarlo en caso de ser preciso: «Estamos dando respuesta a una necesidad que existe. Y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro territorio».

Más colaboración

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, avanzó en la edición de este lunes a FARO que el Puerto de Vigo hará de la antigua nave de Fribesa «una infraestructura referente para el Puerto azul», su «buque insignia». Por este motivo licitará ya este año, si es posible, las obras del proyecto, cuya inversión rondaría los 24 millones de euros —la mitad para arrancar—. Estas futuristas instalaciones albergarán un museo del océano bautizado como el Ágora do Mar; el mencionado centro para el emprendimiento y la promoción empresarial, bajo el nombre de Faro Azul; y un tercer espacio que acogerá talleres y programas para reforzar su internacionalización.

«Consideramos que esto representa una apuesta estratégica para consolidar Vigo como referente internacional en investigación e innovación marina», señala por su parte Daniel Rey, director del Campus do Mar de la Universidade de Vigo, uno de los socios estratégicos del ámbito académico que pretende incorporar el Vigo Ocean Lab. «Nuevos espacios destinados al emprendimiento, a la transferencia de conocimiento y a la atracción de talento complementan esta visión y amplían la capacidad de nuestro territorio para generar oportunidades y atraer proyectos de alto valor añadido», ratifica el experto, mientras desde el Concello de Vigo se abstienen de valorar la iniciativa.