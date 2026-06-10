El PP vuelve a exigir que Vigo amplíe el socorrismo en playas tras la emergencia de Samil

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha vuelto a reclamar la ampliación del servicio de socorrismo en las playas de la ciudad y sitúa como prueba de esa necesidad la emergencia vivida este lunes en Samil, donde tres personas se vieron en apuros en el agua y dos de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. A juicio de la líder de la oposición, episodios como ese refuerzan la idea de que el operativo municipal de vigilancia debería comenzar antes y no esperar al 15 de junio, como ocurre ahora.

Sánchez defiende que el socorrismo debe activarse desde el 1 de junio, un mes antes de lo que en la práctica cubre el actual calendario municipal en su primera quincena. «Es una necesidad que desde el PP llevamos años reivindicando ante la elevada presencia de usuarios que se acercan ya disfrutar de los arenales debido a las altas temperaturas, sin que nadie vigile por ellos ni garantice su seguridad», señaló.

La dirigente popular vincula esta reclamación con el incidente de Samil, en el que fueron varios particulares los que alertaron al 112 antes de la movilización de los servicios de emergencia. Aunque la situación se resolvió, la presidenta local del PP considera que dejó al descubierto una carencia en la cobertura preventiva de los arenales vigueses en estas fechas. «Evidencia la necesidad de prestar el servicio municipal de socorrismo en las playas de la ciudad desde el mismo 1 de junio y no desde el día 15 como hace este Concello», afirmó.

Sánchez contrapone el modelo municipal al plan de Protección Civil y Salvamento dependiente de la Xunta, que, según recuerda, ya está operativo en toda Galicia desde principios de este mes y hasta el 30 de septiembre. En su lectura, Vigo «recorta un mes» de vigilancia real al dejar sin cobertura la primera quincena de junio y la última de septiembre.

La crítica del PP no se limita al calendario. La formación recuerda que el servicio municipal fue adjudicado el año pasado por un plazo de cinco años y reprocha al gobierno local que desaprovechase ese nuevo contrato para extender la vigilancia. Además, denuncia que el servicio de moto acuática quedó limitado a julio y agosto, pese a que, según sostiene, el pliego establece que debería estar operativo durante todo el tiempo que dure el servicio.

Los populares subrayan también que el Concello sigue sin cumplir, siete años después, un acuerdo plenario aprobado por unanimidad en 2019 para ampliar el socorrismo a los meses de junio, julio y agosto. Para Luisa Sánchez, ese retraso resulta difícil de justificar en una ciudad que presume de calidad en sus arenales. «¿Es acaso una cuestión de dinero? ¿Cuánto vale la seguridad de los vigueses? Una ciudad que presume de banderas azules, no se puede después permitir un servicio de socorrismo insuficiente, como demuestran los hechos», concluyó.