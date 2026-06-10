Obras
La playa de A Fontaíña de Vigo tendrá este verano una nueva pasarela
El Concello invierte más de 48.000 euros en la renovación de la estructura, muy deteriorada
Con el verano a la vuelta de la esquina, el Concello de Vigo continúa dando pasos para tener las playas a punto. El próximo martes, está previsto que arranquen los trabajos para la renovación de la pasarela de madera que da acceso a la playa de A Fontaíña, un proyecto que requiere de una inversión superior a los 48.000 euros y cuya ejecución se prolongará durante un mes, según explicó el alcalde vigués, Abel Caballero.
Destacó el regidor que la actuación en el arenal forma parte del proceso que está llevando a cabo el Concello para la recuperación de O Vao y todo su entorno, «al tratarse de un espacio natural de interés local que queremos regenerar y rehacer de forma adecuada». En el caso de la pasarela de A Fontaíña, los materiales estaban muy deteriorados, lo que ha obligado a intervenir al Concello.
La obra da continuidad a las actuaciones de regeneración dunar que se están llevando a cabo en distintas playas, especialmente la de la parte derecha de Samil, Argazada, donde el planteamiento municipal ha permitido que la duna crezca notablemente en los últimos tiempos.
Municipal
En clave municipal, Caballero dio también cuenta de la concesión de 56 nuevas ayudas de emergencia, que suman un importe de 13.000 euros. Destacan las concedidas para cuestiones relacionadas con el pago de alquiler o suministros. En lo que va de año, el Concello ha tramitado casi 1.500 ayudas por cerca de medio millón de euros. Se han beneficiado 9.000 vigueses. «Todas se concedieron en tiempo y forma, con mucha rapidez», apuntó el alcalde vigués.
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