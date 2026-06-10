Medio millar de profesionales comparten en el Mar de Vigo el «momento apasionante» que viven la cirugía cardiovascular

La cirugía cardiovascular vive "un momento apasionante". Así lo defendió el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endoscópica, el doctor Juan José Legarra. El también jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Álvaro Cunqueiro, inauguró con su discurso la vigesimoctava edición del congreso nacional de la entidad que, junto al de la Asociación Española de Perfusionistas, reúne en el Auditorio Mar de Vigo a más de medio millar de profesionales de toda España y otros puntos del planeta.

En la sesión de apertura, agradeció la colaboración de la Sociedad Portuguesa de Cirugía Cardíaca y del Concello de Vigo. En nombre de este último, su alcalde, Abel Caballero, destacó la importancia de los "avances continuos y permanentes" que permiten el "aumento de la expectativa de vida de las personas con dolencias cardíacas".

La cita aborda, entre otras muchas cuestiones, los avances en técnicas mínimamente invasivas o en los trasplantes de corazón y cuenta con la presencia de expertos de España, Alemania, Uruguay o China.