El MARCO se viste de rojiverde: Conmemora el Día de Portugal y presenta las obras de los artistas Mariana Gomes y Francisco Mendes

No solo las fronteras delimitan a un país. También lo hacen su historia, cultura e identidad. Cada 10 de junio, la nación vecina rinde homenaje a sus raíces y celebra el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas, su principal fiesta nacional. La fecha conmemora el fallecimiento del renacentista Luís Vaz de Camões en 1580, considerado el poeta más importante de la lengua portuguesa y una figura reconocida de la literatura universal.

Las celebraciones traspasan los límites territoriales del país colindante y encuentran también espacio en otras ciudades como la olívica, donde la cercanía geográfica y los tradicionales vínculos entre Galicia y Portugal justifican la repercusión. Coincidiendo con esta jornada tan señalada para la población portuguesa, el Museo MARCO de Vigo presentó dos nuevas exposiciones de artistas creativos lusos: Mariana Gomes y Francisco Mendes. Las obras de Gomes forman parte de colecciones de prestigio, como la Fundación Calouste Gulbenkian, mientras que las creaciones de su compañero fueron expuestas en Europa, América del Norte y Australia.

Esta muestra en las salas del primer piso exponen la manera en la que trabajan en sus talleres. Mariana Gomes se caracteriza por sus juegos de miradas y objetos que enseguida adquieren relevancia en sus obras. Varias pequeñas esculturas se podrán observar a modo de homenaje a sus referentes. Destacan las cabezas de Antonin Artaud, Philip Guston, Tintoretto, Leopardi, Borges, Eliot o Henri Michaux.

Por su parte, Francisco Mendes es un artista autodidacta que se sirve de las imágenes para explicar su visión del mundo. Pinta en diversidad de soportes. Un cartón que encuentra, un mantel o un edredón se pueden convertir en su lienzo perfecto. Mezcla lo cotidiano y lo cercano con amplias influencias culturales de diferentes épocas, incluyendo referencias al cine, versos o títulos de canciones.

El acto tuvo lugar a las 11.00 horas y contó con la presencia de los propios protagonistas portugueses. Hasta el MARCO también se acercaron Abel Caballero, como alcalde de Vigo y presidente de la Fundación MARCO, y Miguel Fernández, director del museo, para ver en primicia las exposiciones, que estarán disponibles para el disfrute del público a partir de este jueves 11 a las 20.00 horas hasta el 27 de septiembre.

El alcalde animó a la ciudadanía viguesa a acudir a esta exhibición de obras «de impacto» de dos «grandes artistas». Además, con motivo de los actos organizados por el Día de Portugal, también permanecerán expuestas esta semana las creaciones del portugués Jorge Martíns.