De jugar en el Celta de Vigo a emprender juntos: Dos jóvenes gallegos impulsan cultura, tecnología y responsabilidad social con Zona Norte Podcast

Eloy Cuevas y Javier González comparten una historia poco habitual en el ecosistema emprendedor gallego. Se conocen desde primero de primaria y, además de crecer juntos dentro y fuera del aula, compartieron su pasión por el deporte jugando al fútbol en las categorías inferiores del Celta de Vigo hasta edad cadete. Hoy, ese vínculo se transforma en un proyecto empresarial y cultural con impacto en Galicia. Fruto de esa relación nace Zona Norte Podcast.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo dar visibilidad, reivindicar la cultura y poner en valor los orígenes del norte de España a través de conversaciones en profundidad con personas destacadas de distintos ámbitos. El proyecto se ha consolidado como uno de los podcasts culturales con mayor alcance en su entorno, acumulando millones de reproducciones y presencia activa en plataformas como Instagram, YouTube, Spotify y TikTok.

Por el micrófono de Zona Norte Podcast han pasado perfiles de referencia en política, ciencia, medicina, deporte, empresa y comunicación, como el economista y politólogo Español Miguel Anxo Bastos; la campeona olímpica de salto de trampolín Melania Rodríguez; el ex ciclista profesional Ezequiel Mosquera; el jefe de la Unidad de Mama en el Hospital Vithas Vigo, Dr. Gonzalo De Castro; el Dr. Ruibal, referente en cirugía robótica; el empresario Pablo Villanueva de Bodegas Villanueva; o el comunicador Terio Carrera, vinculado a la TVG, entre otros.

El formato combina divulgación, pensamiento crítico y cercanía, abordando temas como emprendimiento, salud, ciencia, arte y deporte, con una mirada profundamente conectada con el territorio. Paralelamente, Cuevas y González lideran Zona Norte Global, una empresa de marketing digital y consultoría estratégica para compañías que buscan crecer de forma sólida y sostenible. La firma trabaja áreas clave como diseño y desarrollo web, campañas publicitarias, gestión de redes sociales o automatizaciones. El compromiso social también forma parte del ADN del proyecto. A través del evento Arte e Máis, una iniciativa social y benéfica impulsada desde Zona Norte, colaboran con causas sociales destinando parte de los beneficios.

«No solo queremos aprender y crecer profesionalmente. Nuestro objetivo principal es dejar huella allá donde vayamos, con buena intención, respeto y mucha responsabilidad», destaca Eloy Cuevas. Desde Galicia, Zona Norte Global y Zona Norte Podcast representan una nueva generación de emprendedores que combinan cultura, tecnología, responsabilidad social y visión empresarial, demostrando que es posible construir proyectos con impacto económico y, al mismo tiempo, humano.