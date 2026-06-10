Gradiant lanza una unidad mixta de investigación orientada a la digitalización y la seguridad biofarmacéutica en colaboración con Mestrelab Research e Hifas da Terra

Gradiant, centro tecnológico TIC de referencia en Galicia, en colaboración con Mestrelab Research (proveedor líder de software científico) y la compañía biotecnológica Hifas da Terra, ha presentado D’AIRA, la nueva unidad mixta de investigación. Se trata de una iniciativa colaborativa, que cuenta con una dotación de 1,9 millones de euros, y que ha iniciado su actividad con el firme objetivo de optimizar la eficiencia y seguridad de los procesos de desarrollo de fármacos y compuestos químicos en los laboratorios biofarmacéuticos y biotecnológicos.

D’AIRA nace con el objetivo de dar respuesta a uno de los principales retos del sector: mejorar la explotación de los datos científicos mediante el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, garantizando al mismo tiempo su calidad, trazabilidad y protección.

«Esta unidad representa un paso firme y estratégico hacia la digitalización segura de un sector de alto impacto social y económico como el biofarmacéutico. A través de la aplicación de inteligencia artificial y de estrictas medidas de ciberseguridad, convertiremos el dato científico en un activo clave para acelerar la transferencia de conocimiento al mercado de forma eficiente y protegida», explica Daniel García Coego, director del área de Sistemas Inteligentes de Gradiant.

La presentación oficial, celebrada recientemente en la sede de Gradiant, contó con la participación de Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), quien destacó que «D’AIRA es un ejemplo claro de la misión de este tipo de convocatorias, orientadas a fortalecer el tejido empresarial a través de la colaboración efectiva entre centros de conocimiento y empresas de distintos tamaños».

También destacó la apuesta de Gain por «iniciativas que, como esta, combinan capacidades tecnológicas avanzadas, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. con necesidades reales del sector productivo, favoreciendo la transferencia de conocimiento al mercado.»

Por parte de los socios, acudieron Daniel García Coego, director del área de Sistemas Inteligentes de Gradiant; Esteban Sinde, presidente y director de I+D de Hifas da Terra; y Pablo Álvarez Freire, director del CIM Mestrelab Research, quienes abordaron los objetivos, el contexto de colaboración y el impacto previsto de la unidad.

Un enfoque integral para la optimización de procesos biofarmacéuticos

D’AIRA se articula en torno a un enfoque integral que permitirá avanzar hacia laboratorios más eficientes, conectados y seguros. Para ello, la unidad trabajará en tres grandes ámbitos: la gestión avanzada del dato científico, orientada a la mejora continua de su calidad, trazabilidad e interoperabilidad; la aplicación de inteligencia artificial, mediante el desarrollo de modelos de analítica avanzada que faciliten el análisis y la generación de conocimiento a partir de grandes volúmenes de información y la ciberseguridad, asegurando de manera proactiva la protección de datos sensibles en entornos altamente regulados.

Para Esteban Sinde, Chief Scientific Officer (CSO) de Hifas da Terra, la puesta en marcha de D’AIRA supone «un hito estratégico» que permite situar la inteligencia artificial y los agentes seguros en el centro de sus procesos biotecnológicos. «Gracias a esta colaboración, aplicaremos tecnologías avanzadas para optimizar la producción de metabolitos fúngicos, mejorando la precisión en la fermentación y garantizando una trazabilidad y seguridad de datos sin precedentes. Este proyecto no solo refuerza nuestra capacidad científica para generar nuevos activos biotecnológicos protegibles (IP), sino que acelera nuestro impacto en mercados internacionales altamente regulados como el farmacéutico y el nutracéutico, consolidando el liderazgo de Galicia en la biotecnología del futuro», subrayó.

Este planteamiento integral busca convertir la información científica en una herramienta de alto valor estratégico para la toma de decisiones en el desarrollo y la producción industrial. Pablo Álvarez Freire, director de CIM Mestrelab, destacó que «D’AIRA reúne capacidades extraordinariamente complementarias para abordar uno de los grandes retos de la industria: transformar la enorme cantidad de datos generados en los laboratorios en conocimiento útil y accionable. La combinación de inteligencia artificial, biotecnología y software científico avanzado nos permitirá acelerar la digitalización de los laboratorios y desarrollar soluciones con impacto internacional desde Galicia».

Colaboración para acelerar la innovación gallega

El inicio de esta unidad mixta refuerza el posicionamiento de Galicia como un entorno de referencia en innovación aplicada a la biotecnología y al uso avanzado de datos, contribuyendo a la mejora directa de la competitividad del tejido empresarial del territorio.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la convocatoria de Unidades Mixtas de Investigación y la cofinanciación de fondos europeos del programa Galicia Feder 2021-2027.

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D’AIRA permite abordar retos de elevada complejidad científico-técnica en entornos altamente regulados, desarrollando soluciones tecnológicas de impacto real que ayuden a reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta a los retos sanitarios actuales y futuros.