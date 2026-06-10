Las fundaciones ya están al frente de casi un tercio de los colegios concertados de Vigo

La viabilidad de muchos colegios concertados quedó comprometida con la prohibición de exigir cuotas a las familias, que deben ser exclusivamente voluntarias para el servicio educativo, según dicta la nueva ley educativa, la LOMLOE. Ello obligó a congregaciones, entidades o sociedades a buscar soluciones que garanticen su continuidad.

Varios centros de Vigo optaron por un modelo cada vez más visible en todo el territorio nacional: las fundaciones educativas. En total, son 12 (10 colegios de Infantil, Primaria y ESO, y 2 de Formación Profesional, uno de ellos sin concierto) los centros dirigidos actualmente por fundaciones, modelo que garantiza importantes beneficios y exenciones fiscales como el pago del IBI, el Impuesto sobre Sociedades para determinadas rentas relacionadas con sus fines fundacionales, o la posibilidad de otros tributos reducidos al 10% a mayores del IVA en sus servicios de enseñanza.

Fundación Arenales

El último de estos cambios de titularidad se hizo público ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Se trata del CPR Plurilingüe San José de la Guía, en Teis. La congregación de Religiosas Siervas de San José, que lo dirigía hasta ahora, cedieron la propiedad a la Fundación Arenales, un gigante educativo con 42 centros distribuidos en 10 países: Alemania, Angola, Chile, EEUU, Letonia, Líbano, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana. En España, cuenta con centros principalmente en Madrid y también en Galicia, concretamente dos en Ferrol.

Otros colegios de Vigo dirigidos por fundaciones son el CPR San José de Cluny, el CPR Bouza Brey, el CPR Divino Maestro, el CPR Santiago Apóstol, el CPR El Pilar-Maristas, el CPR María Inmaculada-Vedruna, el CPR Mariano, el CPR Amor de Dios, el CPR Miralba, el CPR Colegio Hogar y ahora el CPR San José de la Guía, aunque como figura en el DOG, será efectivo el sía 1 de septiembre de 2026. También pertenece a una fundación el CPR Fundación Laboral de la Construcción, pero en este caso no tiene ningún estudio concertado, es exclusivamente privado.

Otra de la casuística común a estos colegios es que procesan unos valores católicos. Cuando esta congregación religiosa no puede seguir sosteniendo económicamente un centro, se agrupan centros procedentes de esta misma institución para ahorrar gastos. «Si no especulan con el centro o el personal, es eficaz. Las congregaciones religiosas con varios colegios se fusionan para así tener menos gastos operativos, es una forma de subsistir», explica Juan Lemos, del sindicato de educación concertada FEUSO, quien reitera la importancia de la «subrogación» del personal docente y administrativo, y la «viabilidad» del centro ante estos cambios de titularidad.