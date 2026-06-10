Movilidad
Un conductor de VTC duplica la tasa de alcoholemia mientras llevaba a cuatro pasajeros
El vehículo salió de Vigo y agentes de Tráfico lo pararon en Vilaboa
Se enfrenta a una sanción administrativa: multa de mil euros y la retirada de seis puntos
Los VTC siguen en el debate público. En la noche del sábado para el domingo, un conductor salió de Vigo con cuatro pasajeros para realizar un servicio interurbano. Un control de la DGT los frenó en su camino, concretamente en Vilaboa. Al hacerse la prueba, el chófer dio una tasa de 0,36, más del doble del permitido a conductores profesionales, cuyo tope es 0,15. El vehículo fue directamente inmovilizado y las personas que iban en su interior tuvieron que esperar por otro coche para que los llevara a su destino, pues su chófer no estaba en condiciones de continuar por la elevada tasa de alcohol detectada.
Concretamente, según fuentes de la propia DGT, incurrió en una infracción administrativa. En este caso, se le impuso una multa de mil euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir. No se impone pena alguna de prisión al no incurrir en un delito, que se abre únicamente si se supera los 0,60 miligramos por litro en aire espirado. En estos casos también podría ser condenado a realizar trabajos en favor de la comunidad y conllevaría la pérdida del carné de uno a cuatro años.
Hay que tener en cuenta que, pese a que los Uber no tienen permitido realizar traslados de pasajeros por Vigo al no contar con la pertinente licencia municipal, en el caso del VTC multado, sin embargo, estaba haciendo un traslado interurbano, pues salió desde la ciudad olívica y su destino era otro municipio, por lo que en este caso no estaba cometiendo una irregularidad y por tanto no hay ningún agravante: el conductor solo se enfrenta a la multa y pérdida de puntos por dar positivo en el control de alcoholemia.
Este caso es el primero de un VTC que, desde el desembarco de Uber en Vigo hace un año, da positivo en alcohol durante un servicio. Fuentes del sector del taxi, sin embargo, apuntan, en relación a los VTC, que «hay clientes que se están quejando tanto de la peligrosidad que están sufriendo por la conducción temeraria como de que hay conductores que van bajo los efectos de estupefacientes»Hay que tener en cuenta precisamente que tanto los taxistas como los conductores de VTC son los responsables de los pasajeros que llevan durante todo el trayecto y hasta que salen del vehículo.
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