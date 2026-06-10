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El catedrático Enrique Costa, único candidato a la dirección de la Escuela de Telecomunicación

Su candidatura la completan Manuel García, como secretario, y Ana María Cao, Pablo Fondo y Borja González, como subdirectores.

El catedrático Enrique Costas, en una imagen de archivo.

El catedrático Enrique Costas, en una imagen de archivo. / Duvi

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S.P.

El catedrático de Ingeniería Telemática Enrique Costa es el único aspirante a dirigir la Escuela de Telecomunicaciones, que celebrará elecciones el próximo día 22. Su candidatura fue proclamada provisionalmente por la junta electoral del centro este miércoles y, tras el correspondiente plazo de reclamación, será declarada definitiva el próximo lunes.

Costa es miembro del grupo de Tecnologías de la Información (GTI) del centro atlanTTic y ya formó parte del equipo directivo de la escuela durante los dos mandatos de Íñigo Cuiñas (2015/2021).

Su equipo lo completan el catedrático Manuel García, que ocuparía el cargo de secretario, junto con Ana María Cao, actual subdirectora de Calidad, Pablo Fondo y Borja González.

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Si obtiene el apoyo de la junta electoral de la escuela, Costa sustituirá en el cargo a Rebeca Díaz, que dirige el centro desde 2021 y que el próximo día 25 tomará posesión como vicerrectora de Personal Docente e Investigador en el nuevo equipo de gobierno de la UVigo liderado por Carmen García Mateo, que también es catedrática de Teleco.

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