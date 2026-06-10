El BNG pide a Caballero que de explicaciones por el «Caso Saltamontes»: «Es su última oportunidad»

El BNG ha presentado un recurso de reposición para reclamar que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, comparezca en el pleno extraordinario convocado para el próximo 19 de junio con el objetivo de abordar el accidente ocurrido en la atracción Saltamontes durante las fiestas de verano de 2024. La formación nacionalista registró la iniciativa este miércoles después de que no prosperase la posibilidad de presentar el recurso de forma conjunta con el Partido Popular. El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, aseguró que se trata de «la última oportunidad» que dan al regidor para rectificar una decisión que considera contraria a derecho.

Los nacionalistas sostienen que la exclusión de la comparecencia del alcalde del orden del día vulnera las funciones de control y fiscalización que corresponden al pleno municipal. «No vamos a consentir que el pleno quede mutilado y que se impida a la oposición ejercer su labor de control», afirmó Pérez Igrexas.

El BNG argumenta en su escrito que la decisión de impedir la comparecencia de Caballero carece de amparo jurídico y reclama que el alcalde dé explicaciones sobre la gestión municipal del accidente, en el que falleció un vecino tras el fallo de una atracción que, según la investigación judicial, estaba funcionando sin autorización municipal.

La formación también pide explicaciones sobre la situación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, investigada por un presunto delito de homicidio imprudente en relación con los hechos.

Pérez Igrexas defendió que la comparecencia del alcalde era uno de los principales objetivos del pleno extraordinario promovido por la oposición tras conocerse el auto judicial sobre el caso. «Abel Caballero tiene que dar la cara de una vez por todas», manifestó el portavoz nacionalista.

El BNG criticó además las explicaciones ofrecidas por el gobierno local para justificar la ausencia de la comparecencia. A juicio de Pérez Igrexas, los argumentos esgrimidos por el ejecutivo municipal reflejan la intención de evitar que el alcalde responda a las preguntas de los grupos de la oposición.

Por último, la formación advirtió de que se reserva la posibilidad de emprender nuevas acciones legales si no se modifica la decisión adoptada. «Vamos a dar la batalla hasta el final para que el pleno del Saltamontes no sea una pantomima», concluyó el portavoz municipal del BNG.