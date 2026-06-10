Beiramar da Xente pide una transformación del patrimonio industrial de Vigo «con memoria»

La intención de la Autoridad Portuaria de Vigo de recuperar con un nuevo uso divulgativo, empresarial y abierto a la ciudadanía la ruinosa nave industrial donde ejerció su actividad Frigoríficos del Berbés (Fribesa) hasta 2011 ha sido recibida por el colectivo Beiramar da Xente con interés, pero también con preocupación. El colectivo entiende la transformación proyectada por el Puerto «evidencia o interese existente por recuperar estes ámbitos», pero defiende también que en este proceso debe ser «imprescindíbel que non implique a desaparición da memoria industrial e marítima», acompañando el proyecto de una evaluación rigurosa de sus valores patrimoniales, arquitectónicos, industriales y tecnológicos.

En este sentido, Beiramar da Xente se muestra especialmente preocupado por la decisión de la Xunta de no aceptar sus alegaciones para incluir los principales referentes del pasado industrial de Vigo en el Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral, citando instalaciones como la antigua conservera Bernardo Alfageme, La Artística, los frigoríficos históricos o diferentes conjuntos de Guixar y Jacinto Benavente.

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El Gobierno gallego defiende que todos quedan fuera del ámbito de aplicación del catálogo, argumento que no convence a Beiramar da Xente, por lo que solicita a la Xunta que revise los criterios aplicados para blindar la protección de todos estos elementos.