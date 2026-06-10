Arantxa Treus, humorista: «La vida es pura inspiración para hacer comedia»

Arantxa Treus es una cómica y actriz viguesa reconocida por presentar El Club de la Comedia, entre otros proyectos. A falta de su último show de la temporada, la humorista promete una nueva edición en la que la risa se volverá, una vez más, la principal protagonista.

- ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la comedia?

Sí, desde pequeñita. Mi abuelo Juan era cómico y no lo sabía. Yo veía el poder que tenía en la gente. Cada vez que estaba con alguien, era capaz de que esa persona cambiase su estado de ánimo. Era maravilloso lo que conseguía y yo tenía claro que quería hacer eso. Luego, en la tele, para mí Lina Morgan era como la diosa a la que rezar, un referente en comedia.

- Cuando empezó había pocos referentes femeninos, ¿ha cambiado la situación hoy en día?

De todos los cómicos y cómicas que han pasado por 'Los monólogos de la Treus', las tres que han agotado entradas en tiempo récord han sido mujeres: Petite Lorena, Ana Morgade y Jazmín Abuín. Eso es porque hay mucho talento y proyección en las cómicas, a pesar de que mucha gente siga sin verlo.

- ¿Sigue habiendo prejuicios en ese sentido?

Por supuesto. Cada vez tengo más público masculino, pero mayormente es femenino. Las mujeres estamos acostumbradas a consumir cultura hecha por hombres porque llevamos toda la vida haciéndolo, pero los hombres no están tan acostumbrados a consumir cultura hecha por mujeres. Y deberían, porque además de que se aprende muchísimo, se ríe mogollón.

- ¿Qué se aprende en el teatro que no se puede aprender en la televisión?

Esa conexión directa con el público y lo que aprendes en teatro, no te lo da la tele. La tele te da fama y dinero. Ese reconocimiento inmediato te viene muy bien para luego llenar tus propios shows.

- ¿Es difícil hacer comedia?

Sí, sobre todo con la que está cayendo, que estamos todos muy irascibles. También por eso creo que es más necesario que nunca. Es un acto revolucionario hacer reír.

- ¿Hay alguna anécdota personal que se haya convertido en material de monólogo?

Siempre. La vida es pura inspiración para hacer comedia. Mi marido me dice que me va a pedir comisión porque hablo muchísimo de él. Hablo de mis mierdas, sobre todo de mí, de mis hijos adolescentes, de la edad, de la perimenopausia, de los huelgos colganderos… De mi etapa vital. Como siempre hablo de mis mierdas y me río de ellas, la gente empatiza mucho porque no se siente atacada, sino comprendida.

- En 'Los monólogos de la Treus' participan cómicos reconocidos, ¿qué momento le marcó especialmente?

Cuando Ana Morgade y Petite Lorena me dijeron que venían. Son dos cómicas que se han bajado muchísimo el caché porque creen en mi proyecto y sabían que no les podía pagar su caché. Eso me da fuerzas para seguir y traer a los mejores cómicos y cómicas de todo el país. Algunos son muy conocidos, otros no tanto pero son buenísimos. Tengo que seguir haciéndolo porque estoy orgullosa de traer a Vigo mucha comedia de calidad.

- Creen ellos en su proyecto, pero también el público que agota las entradas.

Tengo un público superentregado que me sigue desde hace años, pero también exigente. Eso me hace no dormirme en los laureles y traer comedia de mucha calidad todos los meses. Estoy muy feliz, esta temporada es un sueño hecho realidad.

- ¿Confirma una próxima temporada de ‘Los monólogos de la Treus’?

Claro que sí. A partir de octubre volvemos a la carga con muchas ganas y con unos carteles muy chulos. Me está quedando una próxima temporada muy potente también.

- Todo ello requiere un esfuerzo importante por su parte.

Sí, porque no tengo ayudas de nadie y lo hago todo yo. Pago al cómico, el hotel, la cena, el alquiler del local y no sé si el público me va a apoyar. Afortunadamente sí y por eso sigo. Ver cómo se ríe la gente en el show que he creado con miedo es gloria bendita.

- ¿Qué tiene de especial el humor gallego?

Al principio no sabía si se iba a entender la retranca en Madrid, pero creo que la comedia es un humor universal y se entiende perfectamente. Petite Lorena, por ejemplo, abrió su gira conmigo y venía con inseguridad porque no sabía si su humor iba a funcionar y lo hizo desde el minuto cero.

- ¿Es difícil vivir hoy de la cultura en Galicia, sobre todo de la comedia?

Dificilísimo. Llevo más de veinte años dedicándome a esta profesión y solo los tres últimos he conseguido vivir de ella. Solo un 10% vive de la profesión y de ese 10%, solo un 3% somos mujeres. Yo no paro de tener constancia, llamar a las puertas y crear espectáculos nuevos.

- Ha presentado en varias ocasiones El Club de la Comedia.

Para mí fue un sueño cumplido. Yo lo veía por Eva Hache, que para mí es otro referente, y soñaba con algún día estar allí. Estuve tres años maravillosos compartiendo escenario con cómicos a los que admiro profundamente y lo acabo de dejar porque vienen nuevos proyectos que no eran compatibles. La gente va a ver a El Club de la Comedia como marca, les da igual los cómicos. Entonces, actuar todos los fines de semana para un teatro abarrotado en la Gran Vía de Madrid te da tablas no, tablones.

- ¿Cuánto hay de personaje y cuánto de Arantxa hay en el escenario?

Soy yo en estado puro, libre y sin juzgarme. Lo que pasa que en el escenario me permito decir burradas que a lo mejor en mi día a día no las suelto tanto, pero es mi esencia. Si te gusta, bien; si te ofendes, vete a terapia.

- ¿Por qué la gente tiene que ir sí o sí a ver sus funciones?

Noticias relacionadas

Porque te traigo a los mejores cómicos y cómicas del país a un precio muy asequible y porque te voy a regalar hora y media de risas en la que te vas a olvidar de todos tus problemas y vas a salir de allí totalmente realizado, pensando que merece la pena.