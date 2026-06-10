Aeropuerto
Abel Caballero carga contra Alfonso Rueda por la captación de vuelos: «Confesou que mentía, pagaron voos en Santiago e non en Vigo»
El alcalde vigués insiste en la necesidad de apoyar la implantación de Wizz Air en Peinador con la ruta a Londres
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no cesa en su empeño de conseguir que la Xunta y la Diputación de Pontevedra se impliquen en la financiación de la ruta a Londres que ha planteado la compañía húngara Wizz Air a partir del próximo otoño desde Peinador. En este sentido, el regidor vigués aprovecha unas declaraciones realizadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una entrevista con la TVG sobre la gestión aeroportuaria para reprocharle una distinta vara de medir entre Santiago y Vigo. Caballero asegura que Rueda ha confesado que el Gobierno gallego sí financió vuelos en Lavacolla y no en Peinador.
«Acaba de confesalo, dixo que pagarlle diñeiro con tantos impostos do galego a unha compañía para que de súpeto atopen un mellor postor e nos deixen tirados non ten sentido. Por que en Santiago si e en Vigo non? É por ese entusiamo de ir en contra desta cidade, mentía», apuntó Caballero.
Asimismo, una vez más, el regidor manifestó que el plan de Xunta y Diputación de consolidar vuelos con la promoción en destino «non vale para nada», dejando claro que la clave para captar rutas «é apoiar para despois consolidar esos voos», tildando de «farsantes» a los gobiernos autonómico y provincial por su planteamiento. «Que broma é esta? Estes farsantes non queren que Vigo teña voos, pero non lles vai funcionar, imos seguir pedíndoo», concluyó el alcalde vigués.
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