Más de 500.000 personas visitarán las Illas Atlánticas durante este año

El encuentro de ayer del patronato de Illas Atlánticas sirvió para arrojar cifras que confirman estas islas como un lugar que miles de turistas tienen en su radar para visitar este verano. Concretamente, a lo largo de todo el año, los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada recibirán a un total de 500.000 personas, de las que unos 420.000 llegarán en los meses de verano. Las Cíes, obviamente, concentran la mayor cantidad de visitantes. Según el director del parque, José Antonio Fernández Bouzas, unos 350.000 de esos más de 500.000 turistas precisamente se han dirigido (o lo harán) a Cíes. Ayer, sin ir más lejos, los barcos de las navieras que operan entre el archipiélago vigués y la ciudad iban prácticamente llenos.

La Xunta pondrá en marcha este verano un total de 368 rutas guiadas gratuitas con alrededor de 5.400 plazas para visitar este parque nacional. El programa, impulsado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través de la dirección del espacio protegido, permitirá recorrer entre junio y septiembre distintos enclaves de Cíes, Ons y Cortegada con el apoyo de guías especializados y en grupos reducidos.

La oferta busca acercar a los visitantes no solo la riqueza natural del parque, sino también su patrimonio cultural, arqueológico e histórico-etnográfico. En el caso de Cíes y Ons, las visitas se desarrollarán entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y podrán reservarse tanto a través de la central de reservas como de forma presencial en las casetas de información situadas en las propias islas.

Ayer además se supo que los visitantes del parque de Illas Atlánticas se muestran dispuestos a pagar para mejorar la conservación y la gestión ambiental de los archipiélagos. Así se desprende de un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el que se preguntó a los turistas si abonarían entre 2,5 y 5 euros más para acceder a las islas con el objetivo de destinar esta recaudación extra a mejorar la gestión ambiental de las mismas.

El documento recoge que los visitantes muestran una disposición a pagar un sobrecoste para ir al archipiélago si a cambio se llevan a cabo medidas de conservación y mejora ambiental en las islas. Eso sí, la encuesta también indica que, a medida que aumenta la aportación económica requerida, disminuye la predisposición de los visitantes a elegir esa opción.

«Los visitantes apoyan las intervenciones de conservación moderadas frente a la inacción y la gestión intensiva», concluye el estudio, que entrevistó a más de 4.000 personas.

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El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió también la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con las posibilidades de desarrollo económico de las islas. En este sentido, apostó por reforzar las labores de control, información y conservación para mantener el valor ecológico del parque y permitir al mismo tiempo un modelo de visitas ordenado y sostenible que garantice el correcto funcionamiento del espacio.