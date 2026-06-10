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Administración de Justicia

Los 40 magistrados vigueses eligen a su nuevo representante

Los dos candidatos a la presidencia del Tribunal de Instancia concurren este jueves a unos comicios presididos por José Manuel Díaz Álvarez, el juez más antiguo en el escalafón

Los dos candidatos a presidir el Tribunal de Instancia de Vigo, Manuel Ángel Pereira y Diego de Lara.

Los dos candidatos a presidir el Tribunal de Instancia de Vigo, Manuel Ángel Pereira y Diego de Lara. / Marta G. Brea

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Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Los casi 40 magistrados unipersonales vigueses están convocados este jueves a unas elecciones en las que se designará al sucesor de Germán Serrano. Manuel Ángel Pereira Costas y Diego José de Lara Alonso-Burón son los dos candidatos a la presidencia del Tribunal de Instancia de Vigo, que es como se denomina ahora a los antiguos jueces decanos. Los comicios estarán presididos por el juez vigués más antiguo en el escalafón, José Manuel Díaz Álvarez, mientras que el puesto de secretario lo desempeñará el que lleva menos en la carrera judicial: Pablo de San Mateo Morán.

Tras 17 años con Germán Serrano como juez decano, Vigo afronta una nueva etapa judicial. En las elecciones, para las que se han preparado papeletas que ya se han distribuido entre los jueces, tendrán derecho a voto todos los magistrados con plaza en titularidad, con la excepción de los de las secciones de la Audiencia, que pertenecen a un órgano colegiado de ámbito provincial y no participan en este proceso.

Así, como marca la ley, quienes integren el Tribunal de Instancia elegirán «por mayoría de tres quintos» a su nuevo representante. De no obtenerse esta mayoría en la primera votación, «bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates a favor de quien ocupe el mejor puesto en el escalafón».

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Retos inmediatos

Hace ya muchos años que no se viven en Vigo unas elecciones como las actuales, ya que con la excepción del primer mandato de Serrano, en los tres siguientes fue designado automáticamente al ser el único candidato. Junto a trabajar en la completa y satisfactoria implantación del Tribunal de Instancia, entre los retos inmediatos del nuevo presidente estarán el de vigilar que se crean las plazas de magistrados comprometidas por el Ministerio de Justicia (la de Instrucción y tres nuevas en la Sección Civil), que se incluyen en un Real Decreto que está en tramitación. La lucha por las guardias de 24 horas es otra de las reivindicaciones pendientes.

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