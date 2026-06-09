Wizz Air, la aerolínea que reina en Europa del Este y elige Vigo para estrenarse en Galicia: éste sería el coste de la ruta a Londres

A rey muerto, rey puesto... también en el mundo de la aviación. La abrupta salida de Ryanair de Vigo —y buena parte de los «regionales» del resto de España— durante los últimos meses dejó un jugoso nicho de mercado sin cubrir: el de rutas troncales internacionales. En el caso del aeropuerto olívico Londres figura como principal destino desatendido con una demanda de al menos 50.000 pasajeros directos en 2025 y más de 600.000 búsquedas en Skyscanner, según consta en los datos de Aena. Y para cubrirlo figuraba Wizz Air como gran esperanza en los planes del gestor.

La compañía húngara ha solicitado los slots —permisos y espacios para despegar y aterrizar— para cubrir durante la temporada de invierno 2026/27 la ruta entre los aeropuertos de Luton y Peinador. Para ello también ha reclamado ayudas públicas a administraciones como el Concello de Vigo, quien asegura estár «evaluando el mecanismo» para hacerlo posible. Y aunque en febrero aseguró que asumiría el coste en solitario en caso de que Xunta y Diputación no aportasen los fondos a tercios, por el momento ya han vuelto a mostrar su choque en la modalidad de pago: subvención directa o promoción en origen.

Aunque todavía es una desconocida para la gran mayoría de los gallegos, la compañía húngara se ha convertido en la reina de los cielos en Europa del Este. Fundada en 2003, en el último lustro ha ganado posiciones en países como Reino Unido e Italia, donde incluso compite y supera a Ryanair en rutas antes operadas en monopolio por la irlandesa. Sus menores costes salariales y la mayor capacidad de sus aviones —hasta 239 asientos en los A321Neo— le han dado una ventaja competitiva que le permite entrar en la categoría de «ultra low cost», habitual en Estados Unidos pero no en nuestro continente.

Esto llevó a Aena a dejarla como principal «as en la manga» para la quincena de rutas no servidas desde el aeropuerto de Vigo. Y la salida de Ryanair el pasado 4 de enero le dejó vía libre para la más solicitad desde la ciudad: la de Londres. La solicitud de slots a la ACL permitiría recuperar este otoño la conexión directa con la capital inglesa menos de 10 meses después de su suspensión. Al mismo tiempo supondría un estreno en los aeropuertos gallegos, ya que su presencia en España es limitada aunque con una tendencia casi exponencial al alza. Además de una posible apertura de una base en Madrid o Barcelona, donde ya supera la veintena de rutas, han aumentado su presencia en Bilbao, Valencia, Alicante o incluso Santander, donde ya tiene dos contratos.

La de la terminal londinense de Luton es una de sus mayores bases, con más de cincuenta destinos directos y superando en frecuencias a Easyjet o Ryanair, quien centraliza sus operaciones en Stansted. Precisamente al mercado británico ha destinado buena parte de los A321Neo que ha retirado de Abu Dhabi, donde ha renunciado a su estrategia para competir hacia Oriente Próximo con Emirates, Etihad o Qatar Airways. Esta capacidad añadida le está permitiendo ampliar su oferta para el próximo invierno, algo de lo que se beneficiarán otras ciudades similares de la red de Aena como Granada.

Las cifras de Ryanair como referencia

Conocida la aerolínea interesada, las dos frecuencias semanales por sentido y la fecha de estreno, la principal incógnita es el coste para los contribuyentes. Y en ella se vuelve a tomar como espejo el ejemplo de Ryanair. El convenio anterior para esta ruta, suscrito en marzo de 2023, fijaba un coste anual de 625.000 euros durante tres ejercicios. Aquella cifra se correspondía con un contexto bastante diferente al actual, con los costes salariales y el combustible con precios similares a los de la pandemia. A ello habría que sumar la mayor competencia entre comunidades a la hora de subvencionar nuevos destinos mediante contratos millonarios.

En aquella ocasión hubo un coste por plaza de 11,64 euros si atendemos a lo ofertado en los 33 meses que estuvo operativa, aunque la cifra se redujo a 11,21 euros al aplicar varias sanciones. En términos de viajeros, unos 14 euros por cada uno de los 123.506 pasajeros transportado entre Vigo y Londres. La oferta anual de Wizz Air rondaría los 50.000 asientos (956 plazas semanales entre ambos sentidos) aunque faltaría por conocer la capacidad solicitada para la temporada de verano, donde no sorprendería un aumento de frecuencias entre abril y octubre. Esto supondría un coste mínimo de 600.000 euros anuales, aunque todo apunta a que el encarecimiento de estos tres últimos años haría la cifra aún mayor.