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Una vecina de Vigo denuncia el ataque de un perro sin correa ni bozal en Isaac Peral

Cristina, de 35 años, sufrió varias heridas en una pierna y tuvo que recibir grapas tras el ataque: «Podría haberle pasado a mi hijo o a cualquier otro niño»

Mordeduras del perro en la rodilla de la víctima

Mordeduras del perro en la rodilla de la víctima / Cedidas

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Marta Clavero

Marta Clavero

Cristina, una vecina de Vigo de 35 años, ha denunciado el ataque de un perro ocurrido el pasado viernes 5 de junio, sobre las cuatro de la tarde, en el entorno del nudo de Isaac Peral. La mujer asegura que el animal se abalanzó sobre ella cuando acababa de aparcar su coche y le provocó varias heridas en una pierna, por las que tuvo que recibir atención médica.

«Aparqué mi coche y, cuando salía del vehículo, vi cómo un perro venía hacia mí, se abalanzaba y me mordía la pierna», relata la afectada. Cristina explica que llevaba pantalones, pero que aun así el animal le causó lesiones de consideración. «Me hizo varias heridas en las que me tuvieron que poner grapas. Estoy con antibióticos y tengo que hacerme curas cada día», señala.

Según su testimonio, el perro iba sin correa y sin bozal. La víctima sostiene que el dueño tuvo que intervenir para apartar al animal, pero que después abandonó el lugar. «Tuvo que venir el hombre a quitarme el perro de encima, pero cuando lo hizo se escaparon», afirma. Cristina indica que presentó una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional tras lo ocurrido.

Algunas de las mordeduras que sufrió la víctima.

Algunas de las mordeduras que sufrió la víctima. / Cedida

El ataque le provocó, además de las lesiones físicas, un fuerte impacto emocional. «El susto fue enorme. Ahora, con el paso de los días, estoy más calmada, pero cuando veo a un perro me aparto por el miedo que les tengo desde entonces», cuenta.

Tras el suceso, Cristina publicó un anuncio en su perfil de Instagram para tratar de localizar al propietario del animal. En esa publicación pedía ayuda para identificar al dueño y advertía de la gravedad de lo ocurrido: «Podría haber sido mi hijo o cualquier otro niño». La imagen compartida en redes incluía una petición de colaboración ciudadana y fotografías de las heridas y de un perro similar al que le atacó, que está convencida de que era potencialmente peligroso (PPP).

Localizó al presunto dueño del perro

Finalmente, según explica la afectada, este lunes por la tarde consiguió dar con la dirección del presunto dueño gracias a la ayuda de vecinos de la zona. «Fuimos hasta allí, llamamos a la Policía y lo identificaron», asegura. La mujer sostiene que el hombre negó los hechos, aunque ella afirma reconocerlo. «A mí no se me olvida su cara. Era él», declara.

Cristina teme ahora que el perro pueda volver a atacar. «El caso pinta que iremos a juicio porque el hombre no reconoce los hechos. Ahora lo identificaron y habrá un juicio, pero el perro puede seguir suelto con el dueño, que claramente es un irresponsable», denuncia.

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La vecina insiste en que ha decidido hacer público lo ocurrido para evitar que se repita un episodio similar. «A mí me tocaron las heridas, pero podría haberle pasado a un niño», recalca.

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