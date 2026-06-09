StartTIC, la incubadora de alta tecnología, busca proyectos innovadores para su primera edición

La ciberseguridad, 5G, la inteligencia artificial, la defensa, las comunicaciones avanzadas y otras tecnologías digitales. Son ámbitos estratégicos en los que pone el foco la Incubadora de Alta Tecnología startTIC, que este martes ha abierto su primera convocatoria con el objetivo de servir como una puerta de entrada a proyectos tecnológicos que aspiren a dar respuesta a los problemas y necesidades que presente la industria, así como retener el talento y reforzar la posición de Vigo en el mapa de la innovación tecnológica.

Promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y el centro tecnológico Gradiant, la iniciativa nace con una inversión de 3,5 millones de euros, cofinanciada en un 60% por los fondos europeos FEDER. Cada una de las tres entidades aportará su conocimiento, experiencia y recursos para el impulso del sector TIC.

La convocatoria hace un llamamiento a proyectos en fases tempranas de desarrollo que presenten una propuesta tecnológica diferencial y potencial de crecimiento para acompañarlas durante seis meses y convertirlos en modelos de negocio sólidos. «La diversidad de talento es importante para nosotros. Lo fundamental es que exista una propuesta tecnológica con capacidad para avanzar hacia un producto mínimo viable, que es nuestro objetivo», señaló la directora de Promoción Económica de Zona Franca, Rosa Eguizábal.

El programa

El programa combina espacios de coworking, formación empresarial, acceso a equipamiento tecnológico, tutorías especializadas con expertos y asesoramiento técnico avanzado para la validación de prototipos. Cada uno de los 30 proyectos seleccionados recibirá además un plan de acción individualizado adaptado a sus necesidades específicas, con métricas de validación y un calendario de trabajo.

Mientras no se finalicen las obras en la calle López Mora del futuro complejo Vigo TIC Global Hub, previstas para 2027 y con una inversión superior a los 45 millones de euros, los participantes desarrollarán su actividad en las instalaciones que la Zona Franca pone a su disposición en Bouzas.

Carácter transversal

Durante la presentación, David Regades, delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, destacó el carácter transversal de las tecnologías digitales, justificando así su relevancia. «Sus soluciones impactan en la automoción, el naval, la logística, la salud, la energía, el comercio y en la vida diaria de todos», proclamó. En este sentido, José García, el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, definió a la incubadora como «la mejor plataforma de lanzamiento para el avance del sector TIC y de otros sectores donde el compromiso tecnológico puede ser un vector clave de crecimiento y competitividad» y aseguró que también desarrollarán acciones de internacionalización.

García aprovechó su intervención para lanzar un mensaje directo a los emprendedores: «Si tienen una idea innovadora con componentes TIC, les acompañaremos en sus proyectos; si quieren avanzar en modernización y digitalización para crecer, pueden contar con nosotros para contribuir a esa transformación».

Por su parte, el director general de Gradiant, Luis Pérez, afirmó que «el lanzamiento de la convocatoria es un paso importante para seguir consolidando a Galicia como un ecosistema TIC competitivo, innovador, capaz de gestar y atraer nuevos proyectos». Una idea que comparte el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que concluyó que «las nuevas startups con más tecnología son el futuro».