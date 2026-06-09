Un sábado perfecto para los amantes de la cerveza en Vigo: comida y foliada para celebrar la Fiesta de la Cerveza Artesana del Monta da Madroa

Los amantes de la cerveza tienen una cita obligatoria este sábado en Vigo. Los organizadores de la III Fiesta de la Cerveza Artesana del Monte da Madroa ya han publicado el programa completo para el evento que se celebrará esta misma semana, el día 13 de junio.

Este año el evento coincide además con el octavo aniversario de la fábrica de cerveza Cervexas Madroa que esperan celebrar por todo lo alto con música en directo, naturaleza y las mejores cervezas artesanales.

La ubicación del evento en este espacio natural ofrece la oportunidad perfecta de disfrutar de un día de ocio en familia o con amigos con un plan distinto al habitual y en una ubicación privilegiada.

Un programa cargado de actividades y música

El próximo sábado, desde las 12.00 horas el Parque Forestal de A Madroa acogerá a los visitantes para disfrutar de una jornada cargada de actividades, música y comida. Para empezar con ritmo, la fiesta arrancará con una Foliada Popular que animará a los presentes y abrirá apetito para catar las distintas cervezas.

A lo largo del día la programación musical se sucederá mientras en paralelo se ofrecerán juegos populares para todas las edades. La organización ha confirmado que la música correrá a cargo de los siguientes grupos:

Exhibición de la Escola de Gaitas e Percusión da A.V.V. de Teis .

. Concierto en directo de Karma Animal Band .

. Concierto en directo de Six Legged Elephant .

. Sesión de cierre con DJ No Worris.

Como no se debe beber con el estómago vacío, el Kiosko da Madroa venderá durante todo el día bocadillos, hamburguesas y pizzas; todo maridado con una amplia selección de cerveza artesanal que será la estrella de este menú.

Entre las entidades que han hecho posible este despliegue están el Concello de Vigo, el propio Kiosko Madroa y la Comunidade de Montes de Teis.