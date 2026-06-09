Rueda apuesta por compatibilizar la protección de las Cíes con el desarrollo económico

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este martes el valor del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas como uno de los principales referentes naturales de Galicia y defendió la necesidad de seguir protegiéndolo para garantizar su conservación de cara a las futuras generaciones. Durante su participación en la reunión del patronato del parque, Rueda subrayó que se trata del único espacio natural gallego que cuenta con la categoría de parque nacional y lo definió como «uno de los emblemas de la Galicia Calidade», una imagen con la que la comunidad es reconocida dentro y fuera de sus fronteras.

El jefe del Ejecutivo autonómico puso en valor el trabajo realizado por el anterior presidente del patronato, Fernando Garrido, que se despide del puestro tras 17 años, y trasladó sus mejores deseos a la nueva presidenta, Xiana Fernández-Albor, a quien atribuyó la responsabilidad de liderar una nueva etapa para este espacio protegido manteniendo el legado acumulado durante los últimos años.

Rueda reiteró el compromiso de la Xunta con la conservación de este enclave natural y aseguró que las administraciones tienen la obligación de preservarlo para las próximas generaciones. No obstante, defendió también la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con las posibilidades de desarrollo económico de las islas.

En este sentido, apostó por reforzar las labores de control, información y conservación para mantener el valor ecológico del parque y permitir al mismo tiempo un modelo de visitas ordenado y sostenible que garantice el correcto funcionamiento del espacio.

La Xunta continúa además impulsando la candidatura del Parque Nacional de las Illas Atlánticas para su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Paralelamente, trabaja para lograr que este espacio se convierta en el núcleo central de la que sería la octava reserva de la biosfera de Galicia, un ámbito que se extendería a lo largo de la costa gallega entre Fisterra y Baiona.