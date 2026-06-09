Teatro
Ricardo Darín llena cinco veces el Teatro Afundación de Vigo con «Escenas de la vida conyugal», la obra más cercana de Ingmar Bergman
El espectáculo teatral, creado originalmente por Ingmar Bergman, lleva 13 años girando por escenarios de América Latina y España
Juan y Mariana relatan al público una secuencia de escenas que tiene que ver con su matrimonio y la relación que mantienen después de su divorcio. De eso trata Escenas de la vida conyugal, la obra teatral que podrá verse en el Teatro Afundación del 17 al 21 de junio y que protagonizan el actor Ricardo Darín y la intérprete, también argentina, Andrea Pietra. Serán cinco las funciones del espectáculo en el teatro de la Obra Social de ABANCA en Vigo. Las del miércoles 17 y el jueves 18 se celebran a las 20 horas. De viernes a domingo, la obra comenzará a las 20:30 horas. Aunque todavía quedan algunas localidades vacías, de visión reducida o en palcos, se esperan cinco llenos consecutivos en el Teatro Afundación.
La obra fue concebida originalmente por el director sueco Ingmar Bergman y ya en su estreno, en formato serie, fue todo un éxito. Corría el año 1973 y dada su popularidad se convirtió también en película. Casi una década después llegó a los teatros de su mano.
En 1992 la actriz y director argentina Norma Alejandro interpretó una versión, y ahora es ella la que dirige la adaptación protagonizada por Andrea Pietra y Darín.
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